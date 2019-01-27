Платежки за газ: почему повышаются тарифы и как платить меньше

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Цены на газ подскочили практически в три раза, а установленные нормы значительно превышают бытовое использование. Как быть украинцам в данной ситуации проинформировали в сюжете ТСН.

Тете Маше все обычно покрывала субсидия, а после появились какие-то доплаты. А у Николая вообще прописаны четверо, и там вместо одной сотни гривен приходится платить 3. Эксперты утверждают, что эти "космические" цифры в платежках можно считать наглым грабежом поставщиков газа.

Отмечается, что практически 3,5 миллиона украинцев получили платежки за газ с повышенными нормами потребления. В результате, оплата выросла втрое. Это утроение нормы объясняется решением Верховного суда. Суд наивысшей в Украине инстанции отменил правительственное постановление по банальным процедурным недостаткам, вернув украинцев в 1996 год, когда потребление газа было почти ненормировано, ибо стоил он копейки.

Этот скачок на двадцать лет назад произошел с подачи облгазов. Однако, чтобы провернуть такую аферу, нужно сотрудничать с чиновником высшего звена.

"Определенные люди из Кабинета министров, которые оформляли это постановление, я не знаю сознательно или бессознательно, но они его нарушили, и дали таким образом областным газораспределительным компаниям обратиться и его опротестовать. Что те и сделали", - рассказывает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Также эксперт отметил, что поставщики газа не просто забирают втрое больше ваших денег, но и получают лишний газ. "Они сейчас в судах отбили норму 9,8 кубометра. Это тройное счастье. Она ничего под собой не имеет, кроме желания получить лишний газ. По разным оценкам, он составляет от 100 до 300 миллионов долларов в год. Они зарабатывают просто с воздуха", - объясняет Харченко.

И вот теперь три миллиона семей без счетчиков получили в платежках тройную цену. Абсурдность старых норм потребления легко нивелируется в обычной квартире. Единственный способ избежать подобных проблем - установить счетчик. А потом, если правительство пропишет процедуру возврата денег, требовать за него компенсацию.

Ранее мы писали, как газовщики "накрутили" украинцам январские платежки.

Напомним, недавно эксперты оценили риски снижения оплаты украинцами за коммунальные услуги на фоне роста тарифов.

А также мы публиковали новость о том, что украинцам продают скидки на коммунальные тарифы.