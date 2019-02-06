Жители многоэтажки в Днепре вынуждены жить без газа по вине должницы

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В Днепре жители многоэтажного дома уже несколько месяцев живут без газоснабжения. Тепло в доме отключили еще в ноябре, ссылаясь на утечку газа. Некоторым до сих пор приходится сидеть в холоде. Об этом информирует Сегодня.

Газ вернули только в часть квартир, однако остальные 12 продолжают оставаться без тепла. Винят во всем одну должницу. Женщине насчитали почти полторы тысячи гривен, а она с такой суммой не согласна и платить отказывается.

Жителей дома данная ситуация возмущает, однако большинство - на стороне этой женщины. На данный момент газовики остаются неумолимыми, утверждая, что люди будут без газа, пока должница не рассчитается.

"Если вдруг в теории у потребителя имеется задолженность, он должен либо ее погасить, либо предоставить доступ для отключения своей квартиры, чтоб мы возобновили подачу газа тем потребителям, у которых нет ни технических проблем, ни финансовых", – рассказал представитель газовой компании Никита Лучкин.

К слову, пускать домой газовщиков женщина не хочет. Говорит, что планирует судиться, поскольку ей важно добиться в данном вопросе справедливости. А до того момента соседям придется жить без газа.

Напомним, что Польша откажется от российского газа до конца 2022. В то же время на эту осень запланировано завершение строительства газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.

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