У украинцев массово воруют деньги с банковских карт

Мошенничество с картами в интернете составляет более половины всех афер
Мошенничество с банковскими картами в 2018 возросло на 36% в сравнении с прошлым годом. За указанный период было зафиксировано 105,5 тысяч прецедентов связанных с незаконными банковскими операциями, сообщают в Национальном банке Украины.
Средний размер одной мошеннической операции также возрос - если в 2017 году он составлял 2100 грн, то в 2018 году эта сумма равнялась 2500 грн.
Банки потерпели убытки в размере 92 тысяч с каждого миллиона гривен карточных платежей в прошлом году. К слову, с 2016 года этот показатель вырос в девять раз.
В Национальном банке заявляют о увеличении количества банковских аферистов в интернете - более половины "разводов" происходят именно в сети. Также виновата беспечность самих украинцев, которые довольно просто и наивно расстаются со своими деньгами.
В НБУ снова и снова просят украинцев никому не разглашать данные о сроке действия карты, пин-коде, а также CVV/CVC (три цифры на обороте). Даже если человек, позвонивший или написавший вам, представился сотрудником банка и пугает вас тем, что карта заблокирована, с нее пытаются снять деньги и т. д.
Существует несколько простых правил, которые помогут вам сохранить деньги:
Напомним, в Сумах пенсионерка "развела" афериста, который пытался украсть деньги с ее карты.
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