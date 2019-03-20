Украинцев предупредили об опасности перед выборами: кому нужно остерегаться

Магнитные бури перед выборами президента Украины накроют всю страну. Это может стать причиной обострения болезней и плохого самочувствия украинцев.

Так, самые сильные магнитные бури ожидаются 27 и 28 марта. В эти дни нужно быть очень осторожными. Также негативно повлиять на здоровье украинцев могут 26 и 29 марта.

Особенно эти четыре дня нужно быть внимательным тем людям, которые находятся в стрессовой ситуации, перенапряжены и эмоционально измотаны. Кроме того, изменения магнитной энергии очень воздействуют на детей, пожилых людей и беременных женщин. Также магнитные колебания чувствуют люди, имеющие заболевания сердца и нервов.

Магнитные бури перед выборами 2019

Как отмечают специалисты, уже 30 марта вероятность магнитных бурь существенно снизится, а 31 - в день выборов президента Украины - почти сойдет на нет.

Добавим, что в первой половине апреля, по данным экспертов, магнитных бурь не предвидится, поэтому самочувствие украинцев должно улучшиться.

Что нельзя и что нужно делать во время магнитной бури

Воздержитесь от алкогольных напитков и жирной, острой, соленой еды в больших количествах. Сделайте акцент на здоровой пище. Воздержитесь также от кофе, крепких и бодрящих чаев.

Пейте больше чистой воды, зеленый чай, компот, травяные смеси, цикорий.

Больше времени проводите на свежем воздухе.

Отложите тяжелые физические нагрузки на другой период. Кроме того, не беритесь за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий.

Следите за артериальным давлением.

Легче пережить магнитные колебания помогут пустырник, валерьяна, шалфей и другие травы.

Избегайте ссор и конфликтов.

Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, позаботьтесь заранее, чтобы необходимые лекарства все время были у вас под рукой.

Постарайтесь дать телу и психике отдых в этот сложный период.

Напомним, что доктор Комаровский сделал громкое заявление о выборах президента Украины.