Украинцев просят помочь "исцелять сердца мам и младенцев"

Популярные блогеры Татьяна Савицкая, Марина Колодий, Алина Лобода и Вероника Дидусенко посетили шоу "Твой день" на канале "1+1" и в прямом эфире рассказали телезрителям и своей миллионной аудитории в соцсетях о мечтах, тронули личными признаниями.

"Моя мечта - спасти сотни, тысячи матерей и их деток, благодаря новейшей технике, в которой очень нуждается Институт Амосова", - сказала Вероника Дидусенко, мама и активистка в области защиты прав женщин.

Она призвала неравнодушных тоже стать благотворителями, ведь "именно вы можете стать теми волшебниками, которые будут спасать детские сердца".

"Это просто, но очень важно", - добавила Дидусенко.

В свою очередь блогер Татьяна Савицкая поделилась личной историей о непростых родах, поэтому она прониклась этой благотворительной инициативой.

"Я искренне благодарю всех врачей, которые спасли меня и мою дочь Соломию. Когда сейчас фолловеры пишут, что они боятся забеременеть, то я рассказываю о своем опыте", - говорит женщина.

Блогеры призвали присоединиться к благотворительному проекту по сбору средств для Института Амосова (фото: 1plus1.ua/special/mriya2021)

Как приобщиться к благотворительной инициативе

На призыв о помощи исцелить сердца мам и младенцев уже откликнулись почти 13 тысяч раз, и сбор продолжается до 15 декабря. Сейчас удалось собрать почти 3 миллиона гривен.

На первые 2 миллиона купили и передали в отделение акушерской кардиологии в Институт Амосова два немецких реанимационных бокса для младенцев Lifetherm, аппарат для искусственной вентиляции легких CPAP. Отделению еще очень необходимо другое современное медицинское оборудование.

Принять участие в благотворительном деле можно до 15 декабря. Для этого нужно перейти на сайт проекта по этой ссылке, где можно внести любую сумму.

Если взнос - 200 гривен и выше, то меценат становится участником розыгрыша. Главный подарок - итальянская машинка со стеклянной крышей.

Главный приз в благотворительном проекте - новенькое авто (фото: 1plus1.ua/special/mriya2021)

Победителей объявят 17 декабря в прямом эфире шоу "Твой день" на 1+1.

Видео: блогеры призвали украинцев приобщиться к благотворительной инициативе "Твоя мечта"