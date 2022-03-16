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Украинцы могут получить скидку 25% при оплате коммуналки: что нужно сделать

Украинцы могут сэкономить на оплате коммунальных услуг (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинцы при оплате коммунальных услуг в марте через отделения Укрпочты могут сэкономить.

Как это сделать, да и еще поддержать ВСУ при этом - читайте в нашем материале ниже.

Как сэкономить на коммуналке в марте

В Укрпочте напомнили, что оплата коммуналки является обычным делом, которое имеет чрезвычайное значение в период войны.

"Поддержи экономику Украины, а значит и нашу армию - уплати коммунальные платежи в отделении Укрпочты со скидкой 25% на комиссию за оплату", - рассказали в пресс-службе Укрпочты.

Акция действует до конца марта.

Ближайшее отделение, в котором можно воспользоваться скидкой, используя фильтр "-25% на комісію за платежі", можно по ссылке.

Заметим, что по состоянию на 16 марта в Украине работает около четырех тысяч отделений Укрпочты.

Кроме этого, на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения.

На каких услугах Укрпочты еще можно экономить?

С 11 марта Укрпочта доставляет "посылки из дома" со скидкой 70% в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию и Словакию - тех стран, которые принимают сегодня наибольшее количество беженцев из Украины.

Также через Укрпочту можно оформить доставку товаров из интернет-магазинов: Rozetka, Prom, OLX, Eva, Domki, HappyGaGa, Гном, Птичка, Style Victoria, Maritel, Trikomir, Авекс.

Добавим, что Укрпочта выбрала эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". Его разработал крымчанин Борис Грох, который в 2014 году вынужден был покинуть родной род из-за оккупации полуострова Россией.

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