RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці можуть отримати знижку 25% при оплаті комуналки: що потрібно зробити

Українці можуть зекономити на оплаті комунальних послуг (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Українці при оплаті комунальних послуг у березні через відділення Укрпошти можуть зекономити.

Як це зробити, та й ще підтримати ЗСУ при цьому - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як зекономити на комуналці у березні

В Укрпошті нагадали, що оплата комуналки є звичайною справою, яка має надзвичайне значення у період війни.

"Підтримай економіку України, а отже й нашу армію - сплати комунальні платежі у відділенні Укрпошти зі знижкою 25% на комісію за оплату", - розповіли в прес-службі Укрпошти.

Акція діє до кінця березня.

Найближче відділення, в якому можна скористатися знижкою, використовуючи фільтр "-25% на комісію за платежі", можна за посиланням.

Зауважимо, що станом на 16 березня в Україні працює близько чотирьох тисяч відділень Укрпошти.

Окрім цього, на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

На яких послугах Укрпошти ще можна економити?

З 11 березня Укрпошта доставляє "посилки з домівки" зі знижкою 70% до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини - тих країн, які приймають сьогодні найбільшу кількість біженців з України.

Також через Укрпошту можна оформити доставку товарів з інтернет-магазинів: Rozetka, Prom, OLX, Eva, Domki, HappyGaGa, Гном, Пташка, Style Victoria, Maritel, Trikomir, Авекс.

Додамо, що Укрпошта обрала ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". Його розробив кримчанин Борис Грох, який у 2014 році змушений був покинути рідний рід через окупацію півострова Росією.

Тримайте також детальну інструкцію, як отримати 6500 гривень через Дію.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрпоштаКомунальні платежі