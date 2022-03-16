Українці можуть отримати знижку 25% при оплаті комуналки: що потрібно зробити

Українці при оплаті комунальних послуг у березні через відділення Укрпошти можуть зекономити.
Як це зробити, та й ще підтримати ЗСУ при цьому - читайте у нашому матеріалі нижче.
В Укрпошті нагадали, що оплата комуналки є звичайною справою, яка має надзвичайне значення у період війни.
"Підтримай економіку України, а отже й нашу армію - сплати комунальні платежі у відділенні Укрпошти зі знижкою 25% на комісію за оплату", - розповіли в прес-службі Укрпошти.
Акція діє до кінця березня.
Найближче відділення, в якому можна скористатися знижкою, використовуючи фільтр "-25% на комісію за платежі", можна за посиланням.
Зауважимо, що станом на 16 березня в Україні працює близько чотирьох тисяч відділень Укрпошти.
Окрім цього, на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.
З 11 березня Укрпошта доставляє "посилки з домівки" зі знижкою 70% до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини - тих країн, які приймають сьогодні найбільшу кількість біженців з України.
Також через Укрпошту можна оформити доставку товарів з інтернет-магазинів: Rozetka, Prom, OLX, Eva, Domki, HappyGaGa, Гном, Пташка, Style Victoria, Maritel, Trikomir, Авекс.
Додамо, що Укрпошта обрала ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". Його розробив кримчанин Борис Грох, який у 2014 році змушений був покинути рідний рід через окупацію півострова Росією.
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