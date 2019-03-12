Украинцы погибают от болезней сердца: Супрун объяснила, что мы делаем не так

Уляна Супрун объяснила, как рацион питания связан с болезнями сердца

Уляна Супрун рассказала, что Украина заняла первое место в Европе по количеству смертей от болезней сердечно-сосудистой системы. Она объяснила, что болезни сердца в первую очередь связаны с постоянным рационом питания и объяснила, какие продукты вредят украинцам и чем их можно заменить. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун отметила, что украинцы употребляют очень много хлеба, сладостей, соли, подсолнечного масла и алкоголя. А вот фрукты, цельнозерновые злаки, бобовые, орехи и рыба присутствует в очень небольшом количестве.

Избыток белого хлеба в рационе – это избыток соли, скачки сахара и лишний вес. Также в хлебе нет клетчатки и витаминов группы В, которые нормализуют работу кишечника. Она посоветовала заменить обычный хлеб на цельнозерновой, обычную муку на цельнозерновую с высоким содержанием клетчатки и включить в рацион фрукты, овощи, сою и бобовые, в которых также много клетчатки.

Сладости снижают чувствительность тканей к инсулину, добавляют лишний вес, а сахар оседает на капиллярах, что делает их слабыми. Также сладости – это источник пустых калорий.

Супрун напомнила, что суточная норма сахара не должна превышать 32-50 грамм (5 чайных ложек). Она посоветовала пить чай и кофе без сахара, а если не получается – то не использовать в рационе дополнительные сладости.

Также в рационе у украинцев очень мало фруктов, которые являются источником витаминов, клетчатки и обладают необходимыми микроэлементами для работы сердца. Супрун написала, что суточная норма фруктов должна быть не менее 300 грамм. Самый лучший вариант – это свежие или мороженные фрукты.

Также она порекомендовала избегать сливочные соусы для овощей, жареные или панированные блюда из овощей, карамелизированные или засахаренные фрукты.

Еще один источник проблем – это изобилие жареной пищи, особенно на подсолнечном масле. Именно это масло повышает риски развития болезней сердца. В нем много ненасыщенных жирных кислот и постоянное употребление способствует развитию атеросклероза.

Она посоветовала вместо жарки – тушить продукты и запекать, и использовать для готовки оливковое масло, сливочное или жир.

Колбасные изделия, которые содержат соль, лишние насыщенные жиры и канцерогены, Супрун посоветовала заменить птицей, рыбой, молочными продуктами и бобовыми. От колбасы стоит отказаться полностью или свести ее употребление до трех раз в неделю и не более 50 грамм за один прием.

Уляна Супрун напомнила, что безопасной дозы алкоголя не существует, а даже небольшое его количество поднимает уровень триглециридов в крови. Это ведет к появлению жиров, развитию атеросклероза, риску высокого давления, аритмии, сердечной недостаточности и внезапной остановке сердца.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Супрун ответила на самые популярные вопросы об опасной болезни.

А также рассказывали о том, что Супрун открыла шокирующую связь между алкоголем и хорошей памятью.