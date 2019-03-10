Спасает от усталости: Супрун о необычных свойствах воды

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Супрун утверждает, что есть вещи, которые всегда следует иметь с собой. И среди них точно должна быть бутылка воды. О пользе воды эксперт рассказала в социальной сети Facebook на своей странице.

По словам Супрун, даже несколько глотков воды спасут от обезвоживания, которое способно вызывать плохое настроение, снижение внимания и памяти. Также вода избавит вас от головокружения и усталости. К слову, утверждение, что нормой потребления является 8 стаканов в день - миф.

"Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это - лишние калории и вред", - указано в посте.

Также эксперт подчеркивает, что воду нужно обязательно пить вместе с алкоголем, чтобы избежать дегидратации. Главное - не пить из одной бутылки ни с кем, поскольку со слюной могут передаваться бактерии, которые вызывают боль в горле, вирусы гриппа, свинки, простуды и других болезней.

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