Украину накроют грозы и ливни: синоптики резко изменили прогноз погоды

Погода в Украине 17 мая (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине переменится на фоне атмосферного фронта

Погода в Украине 17 мая будет холодной и с грозами. Минимальные показатели тепла в ночное время опустятся до отметки +4 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +15… +20 градусов. При этом всю Украину накроет мощный циклон.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, в Украине 17 мая ожидаются грозовые ливни во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Запорожской.

По Украине 17 мая температура будет колебаться от +15 до +20 градусов. Теплее всего будет в южных и восточных областях, где термометры покажут +17… +20 градусов. Немного прохладнее будет в центре страны, где температурные показатели поднимутся до +16… +18 градусов. Прохладнее всего будет на западе Украины, где температура будет держаться на уровне +15… +17 градусов.

При этом в ночное время в Украине ожидается похолодание до +4… +11 градусов. Холоднее всего будет на западе, а теплее – на юге и востоке.

Синоптики уточняют, что плохая погода ожидается преимущественно в дневное время суток. Также отмечается, что в этот день ветер будет несильным – до 5-10 м/с.

Погода в Украине 17 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

По данным синоптика Натальи Диденко, 17 мая, в Украине будет преобладать атмосферный фронт.

"Сначала дожди будут лить на Западе, Севере, в центральных областях (кроме Днепра и районов), а также в Одесской области. В течение дня дожди будут перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковщины, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник накроют Восток Украины. По всему Югу осадки также пройдут только к вечеру, однако Крым и южные районы континентального Юга избегут влажной воздушной массы", - написала синоптик в своем Facebook.

Напомним, что ранее синоптики ошарашили прогнозом погоды на май.

Автор: Анна Ярошенко