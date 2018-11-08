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В Украину ворвется дождевой циклон: погода в стране до конца недели

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 07:07
Фото: Осень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Осень (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайшие дни погода испортится практически во всех областях

По данным Укргидрометцентра, в четверг и пятницу еще будет сухо и солнечно, хотя и достаточно прохладно, но к выходным на территорию Украины с запада ворвется дождевой циклон.

Уже в субботу и воскресенье дожди доберутся почти до центральных областей страны. Но до этого придет и некоторое потепление. 

В четверг, 8 ноября, температурный режим сохранится. Но облачность увеличится. Все так же прогнозируют ночные заморозки до -2, но дождей не будет.

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Фото: meteo.gov.ua

В пятницу, 9 ноября, несколько потеплеет. По всей территории страны прогнозируют повышение температуры на 1-2 градуса, в том числе и ночью. Заморозки возможны местами, но не ниже 0 -1 градусов. Дождей не прогнозируют.

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Фото: meteo.gov.ua

В субботу, 10 ноября, западные регионы и часть центральных областей Украины накроет сильная облачность в преддверии грядущих дождей. Температура понизится на 2-4 градуса. На остальной территории страны солнечно, но также значительно похолодает. Днем в центральных и северных областях столбики термометров поднимутся не выше +6-8 градусов. На юге до +11. Вернутся ночные заморозки.

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Фото: meteo.gov.ua

А уже в воскресенье, 11 ноября, весь запад Украины и часть центральных регионов попадут под удар дождевого фронта. От Закарпатья и Львовской области до Винницкой и Житомирской областей пройдут дожди. Температура воздуха будет держаться на уровне предыдущего дня. На остальной территории страны похолодает еще на 1-2 градуса. И даже на юге страны воздух прогреется не выше +9 градусов.

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Фото: meteo.gov.ua

Кстати, синоптики рассказали украинцам, когда в ноябре ударят морозы.

Как сообщалось, ранее синоптики дали прогноз на текущую неделю и рассказали украинцам о том, какие изменения погодных условий ожидаются в скором будущем.

До этого украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы. 

Видео: РБК-Украина

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