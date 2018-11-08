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В Україну увірветься дощовий циклон: погода в країні до кінця тижня

STYLERЖиття    08.11.2018 - 07:07
Фото: Осінь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Осінь (Віталій Носач, РБК-Україна)

У найближчі дні погода зіпсується практично у всіх областях

За даними Укргідрометцентру, в четвер і п'ятницю ще буде сухо і сонячно, хоча і досить прохолодно, але до вихідних на територію України із заходу увірветься дощовий циклон.

Вже в суботу та неділю дощі дістануться майже до центральних областей країни. Але до цього прийде і деяке потепління.

У четвер, 8 листопада, температурний режим збережеться. Але хмарність збільшиться. Так само прогнозують нічні заморозки до -2, але дощів не буде.

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Фото: meteo.gov.ua

У п'ятницю, 9 листопада, дещо потеплішає. По всій території країни прогнозують підвищення температури на 1-2 градуси, у тому числі і вночі. Заморозки можливі місцями, але не нижче 0 -1 градусів. Дощів не прогнозують.

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Фото: meteo.gov.ua

У суботу, 10 листопада, західні регіони та частина центральних областей України накриє сильна хмарність напередодні прийдешніх дощів. Температура знизиться на 2-4 градуси. На решті території країни сонячно, але також значно похолодає. Вдень у центральних і північних областях стовпчики термометрів піднімуться не вище +6-8 градусів. На півдні до +11. Повернуться нічні заморозки.

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Фото: meteo.gov.ua

А вже у неділю, 11 листопада, весь захід України і частини центральних регіонів потраплять під удар дощового фронту. Від Закарпаття і Львівської області до Вінницької та Житомирської областей пройдуть дощі. Температура повітря триматиметься на рівні попереднього дня. На решті території країни похолодає ще на 1-2 градуси. І навіть на півдні країни повітря прогріється не вище +9 градусів.

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Фото: meteo.gov.ua

До речі, синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морози.

Як повідомлялося, раніше синоптики дали прогноз на поточний тиждень та розповіли українцям про те, які зміни погодних умов очікують у недалекому майбутньому.

До цього українців з-за глобальної зміни клімату предупредили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.

Відео: РБК-Україна

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