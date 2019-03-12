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В Украину задуло морозы: когда ждать потепления

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 12:00
В Украину задуло морозы: когда ждать потепления
Иллюстративное фото (flickr.com/ebrd)

Синоптик прогнозирует, что ветер ослабнет, но не везде

Погода в Украине в среду, 13 марта, будет холодной, в большинстве областей осадки не предвидятся, будет солнечно. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Ветер ослабнет и будет преимущественно умереный, только в западных регионах - порывистый. 

Завтра в среднем по стране столибики термометров в дневное время будут варьироваться между +4 и +9 градусами, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, однако в южных регионах температура воздуха будет ниже - от - 2 до +3 градусов.

Синоптик отметила, что холодная погода сохранится и в ближайшие дни. 

В Украину задуло морозы: когда ждать потепления

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Теплая погода пошла ушла от нас, невероятный штормовой ветер, к счастью, понесся дальше, морозы, хотя и небольшие и ночные, но вернулись", - отметила она.

В Киеве 13 марта погода будет солнечной, но прохладной. Температура воздуха ночью составит от -2 до +4 градуса, в дневное время ожидается от ​​+5 до +7 градусов.

Диденко добавила, что на выходных (16-17 марта) и в понедельник в Киеве потеплеет до +12... +18 градусов.

При этом уже с 20 марта ожидается очередное похолодание.

В Украину задуло морозы: когда ждать потепления

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также на территории Крыма сегодня ожидается осложнения погодных условий

Также мы писали о том, что в Киеве 8 марта был установлен новый температурный рекорд - отметка термометра достигла значения 17,7 градусов тепла.

Напомним, что ранее мы рассказывали о страшных последствиях урагана, который пронесся Украиной.

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