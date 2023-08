Українським артистам роздадуть майже півмільйона гривень: що відомо

У кожній номінації візьмуть участь по п'ять претендентів на перемогу: чотирьох визначить оргкомітет премії, а п'ятого - читачі порталу "Музвар".

Відомо, що переможці усіх 14 номінацій премії MUZVAR AWARDS традиційно отримають до статуетки пам'ятну брошку у вигляді візуального символу премії - "Феніксу" від всесвітньо відомого митця Володимира Цісарика.

Окрім того, зі спеціального фонду на розвиток української музики переможці номінацій New View ("Найкращі нові імена естради"), New Breath ("Найкращі нові імена поп-музики"), New Wave ("Найкращі нові імена рок-музики") і New Connect ("Найкращі нові імена альтернативи") отримають по 100 тисяч гривень від генерального спонсора.

Нагадаємо, що переможцями першої премії MUZVAR AWARDS стали WELLBOY, Go_A, Ярмак, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Krechet, "Самозванці" та інші.