Укрзализныце разрешили пускать в поезда не всех пассажиров: в чем причина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пассажиров с багажом более 50 кг не пустят в поезд

Пассажиров поездов ожидают ограничения - согласно измененным правилам перевозки багажа, в транспорт не будут пускать с ручной кладью общим весом более 50 кг. Соответствующие новшества прописаны в приказе № 74 Мининфраструктуры от 1 февраля, который вступил в силу 9 апреля.

В документе определено, что пассажиры во всех категориях вагонов и поездов при перевозке багажа до 36 кг ничего не будут платить, но за превышение веса до 14 кг она оплачивается по тарифу перевозки багажа.

Отмечается, что приказ должен превести Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины в соответствие с Законом "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Кроме того, он должен повысить уровень сервисного обслуживания граждан путем расширения и совершенствования услуг по перевозкам железнодорожным транспортом.

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

Как говорится в приказе, каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади портфель, дамскую сумку, лыжи и палки к ним, сноуборд, удилища, фотоаппарат, видеокамеру и другие мелкие вещи, которые по своим размерам могут быть расположены в вагоне на местах, предназначенных для ручной клади.

Разрешается перевозить при себе в счет нормы ручной клади пассажира детские коляски (при проезде ребенка), велосипеды в разобранном и упакованном виде (не более одного).

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В вагонах региональных поездов на местах, специально оборудованных для размещения велосипедов, их перевозки осуществляется с обязательной оплатой как за 20 кг багажа, что оформляется квитанцией по форме ЛУ-12а или перевозочным документом, оформленным электронным способом.

В поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити +" перевозки велосипедов запрещается при отсутствии мест для их расположения в вагоне.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця недавно назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники в 2019 году в Украине.

Также мы писали о том, как выйти из ситуации и что делать, если билетов на поезд нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця удивила украинцев вагонами, в каждом из купе которых есть душ, пеленальный столик и умывальник.