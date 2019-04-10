Укрзалізниці дозволили пускати у потяги не всіх пасажирів: в чому причина

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пасажирів із багажем понад 50 кг не пускатимуть у потяг

Пасажирів поїздів очікують обмеження - відповідно зі зміненими правилами перевезення багажу, у транспорт не пускатимуть з ручною поклажею загальною вагою понад 50 кг Відповідні нововведення прописані в наказі № 74 Мінінфраструктури від 1 лютого, який набрав чинності 9 квітня.

В документі визначено, що пасажири у всіх категоріях вагонів і поїздів при перевезенні багажу до 36 кг нічого не платитимуть, але за перевищення ваги до 14 кг воно оплачується по тарифу перевезення багажу.

Зазначається, що наказ повинен превести Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України у відповідність із Законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Крім того, він має підвищити рівень сервісного обслуговування громадян шляхом розширення і вдосконалення послуг з перевезень залізничним транспортом.

Фото: Укрзалізниця (РБК-Україна)

Як йдеться у наказі, кожен пасажир має право безплатно перевозити із собою понад встановлену норму ручної поклажі портфель, дамську сумку, лижі та палиці до них, сноуборд, вудилища, фотоапарат, відеокамеру та інші дрібні речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі

Дозволяється перевозити при собі за рахунок норми ручної поклажі пасажира дитячі коляски (при проїзді дитини), велосипеди у розібраному та впакованому стані (не більше одного).

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У вагонах регіональних поїздів на місцях, спеціально обладнаних для розміщення велосипедів, їх перевезення здійснюється з обов'язковою оплатою як за 20 кг багажу, що оформляється квитанцією за формою ЛУ-12а чи перевізним документом, оформленим електронним способом.

У поїздах категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті +" перевезення велосипедів забороняється при відсутності місць для їх розташування у вагоні.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця нещодавно призначила пасажирські поїзди на 41 додатковий рейс на великодні та травневі свята в 2019 році в Україні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця здивувала українців вагонами, в кожному з купе яких є душ, пеленальний столик і умивальник.