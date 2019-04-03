Укрзалізниця готує нові зміни: що робити, якщо в касі немає квитків

Фото: Укрзалізниця (РБК-Україна)

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на свята в Україні

Укрзалізниця запускає додаткові поїзди в різні напрямки на свята. На Великдень українці відпочиватимуть чотири дні підряд. Вихідні перенесуть у зв’язку із важливим для українців святом.

Всім відомо, що на свята взяти квитки на поїзди Укрзалізниці буває дуже проблематично. Проте з'явилася і хороша новина: Укрзалізниця нещодавно призначила пасажирські поїзди на 41 додатковий рейс на великодні та травневі свята у 2019 році в Україні. Про це повідомили у прес-службі компанії.

"Станом на 1 квітня 2019 року вже призначено вісім додаткових поїздів, додаткові рейси на пять графікових поїздів на Великодні та травневі свята. Загалом призначено сорок один додатковий рейс", - повідомляється у новині від прес-служби.

Що робити, коли квитків на поїзд немає?

Існує кілька способів виходу із ситуації.

Спершу треба перевірити наявність квитки на сайті Укрзалізниці пізніше, через деякий час після першого заходу на сайт, коли ви виявили, що квитків немає. Часто буває так: пасажир вибрав квиток, і в цей час він недоступний іншим. Але не купив його, і квиток знову з'являється на сайті.

Фото: Укрзалізниця призначила пасажирські поїзди на 41 додатковий рейс на великодні та травневі свята (РБК-Україна)

Також треба перевірити, чи не з'явилися квитки після зняття броні. Бронь зазвичай знімають за 24 години до відправлення. Також – за одну, три, шість і дев'ять годин до його відправлення.

Крім того, можна чекати появи нового вагону. Укразалізниця часто додає вагони до поїздів, які користуються високою популярністю.

Можна спробувати купити квиток не на центральній станції міста, а на іншій. Наприклад, із Києва спробуйте купити квиток не із "Києва Пасажирського", а із Дарницького вокзалу тощо. Така схема може працювати, якщо у місті є кілька залізничних станцій, куди прибувають і відправляються потяги.

Також можна змінити вид транспорту. Наприклад, проїхати якусь відстань міською або приміською електричною, скористатися автобусом.

Квитки Укрзалізниці продаються в одній системі. Це означає, що коли їх немає на сайті, то немає і в залізничних касах.

Список додаткових рейсів на Великдень і травневі свята:

№191/192 Київ-Львів буде курсувати 26, 27 квітня, 1 та 5 травня відправленням з Києва о 07:42 та прибуттям до Львова о 17:59. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме об 11:54 та прибуватиме до Києва о 21:47.

№197/198 Київ-Ковель буде курсувати 26 та 30 квітня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Назад з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

№162/161 Київ — Миколаїв буде курсувати 1 та 5 травня до Миколаєва, відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Миколаєва о 04:53. Відправлення з Миколаєва 30 квітня та 4 травня о 21:47 та прибуття до Києва о 12:28.

№223/224 Київ-Одеса буде курсувати 27 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення з Києва о 08:35 та прибуття до Одеси 17:51. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:08 та прибуття о 20:31.

Фото: Укрзалізниця (facebook com/dpuzshk)

№179 Київ-Дніпро буде курсувати 27 квітня, 1 та 5 травня, відправлення з Києва о 08:03 та прибуття до Дніпра о 17:57. Відправлення з Дніпра о 12:20 та прибуття до Києва о 22:04.

№164/163 Київ-Харків буде курсувати 27 квітня та 1 травня. Відправлення з Києва о 05:37 та прибуття до Харкова о 13:45. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:05 та прибуде до Києва о 21:37.

№168 Львів-Одеса буде курсувати 27, 30 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

№205 Покровськ-Харків буде курсувати щоденно з 24 квітня по 1 травня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 16:44 та прибуде до Покровська о 22:07.

Також призначені додаткові рейси для поїздів № 670 Кременчук-Бахмач, №774 Київ-Шостка, №782/781 Київ-Черкаси, № 779/780 Суми-Київ-Вінниця та №111/112 Харків-Львів.

В Укрзалізниці нагадують, що квитки на додаткові поїзди пасажири можуть купити онлайн або у залізничних касах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця здивувала українців вагонами, в кожному з купе яких є душ, пеленальний столик і умивальник.

Також Укрзалізниця раптово потрапила у гучний скандал через військових.Як з'ясувалося, чергова на одному з вокзалів шокувала заявою про те, що в Україні нібито немає ніякої війни.