Укрзализныця откроет продажи билетов еще в трех направлениях: куда можно ехать

Укрзализныця открыла продажу билетов (Фото: facebook.com/dpuzshk)

Украинцы могут купить билеты уже на 29 поездов

Укрзализныця в четверг, 28 мая, откроет продажу билетов еще в трех направлениях. Таким образом количество поездов увеличится до 29. Украинцы смогут купить билеты в Черкассы, Шостку и Кропивницкий.

Как сообщил и. о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик, в поездах усилили все меры безопасности и учли все рекомендации медиков.

"Укрзализныця полностью готова к возобновлению пассажирского движения. Мы усилили меры безопасности со своей стороны, учли все рекомендации МОЗ. Что важно знать нашим пассажирам: поезда поедут с 1 июня. По состоянию на сейчас назначили 26 поездов, продажа билетов на еще три - в Черкассы, Шостку и Кропивницкий откроем сегодня в течение дня", - пишет издание УНИАН со ссылкой на Ивана Юрика.

Глава правления Укрзализныци отметил, что билеты можно уже купить в кассах на вокзалах страны, а также через онлайн-букинг. Он извинился за то, что мобильное приложение временно не работает.

"Мобильное приложение временно не работает, но должны исправить последствия работы предыдущего недобросовестного контрагента", - объяснил Юрик.

Он добавил, что сейчас в поездах будут реализовывать только 50% посадочных мест, то есть в одном купе будет не более двух человек. Все вагоны будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Постельное белье также будет проходить дополнительную обработку. В течении рейса будут проводить санитарные обработки один раз в час. В каждом вагоне будут установлены санитайзеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця запустила поезда и объясняли, где и как можно купить билеты.

А также рассказывали о том, что Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов.

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Автор: Анна Шиканова