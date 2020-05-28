Укрзалізниця відкриє продажу квитків ще в трьох напрямках: куди можна їхати

Укрзалізниця відкрила продаж квитків (Фото: facebook.com/dpuzshk)

Українці можуть купити квитки на 29 поїздів

Укрзалізниця в четвер, 28 травня, відкриє продаж квитків ще в трьох напрямках. Таким чином кількість поїздів збільшиться до 29. Українці зможуть придбати квитки в Черкаси, Шостку та Кропивницький.

Як повідомив в. о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, у поїздах посилили всі заходи безпеки та врахували всі рекомендації медиків.

"Укрзалізниця повністю готова до відновлення пасажирського руху. Ми посилили заходи безпеки зі свого боку, врахували всі рекомендації МОЗ. Що важливо знати нашим пасажирам: потяги поїдуть з 1 червня. Станом на зараз призначили 26 поїздів, продаж квитків на ще три - в Черкаси, Шостку та Кропивницький відкриємо сьогодні протягом дня", - пише видання УНІАН з посиланням на Івана Юрика.

Голова правління Укрзалізниці зазначив, що квитки можна купити у касах на вокзалах країни, а також через онлайн-букінг. Він вибачився за те, що мобільний додаток тимчасово не працює.

"Мобільний додаток тимчасово не працює, але повинні виправити наслідки роботи попереднього недобросовісного контрагента", - пояснив Юрик.

Він додав, що зараз в потягах будуть реалізовувати тільки 50% посадкових місць, тобто в одному купе буде не більше двох осіб. Всі вагони будуть проходити посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Постільна білизна також буде проходити додаткову обробку. Протягом рейсу будуть проводити санітарні обробки один раз на годину. У кожному вагоні будуть встановлені санитайзери.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця запустила поїзда і пояснювали, де і як можна придбати квитки.

А також розповідали про те, що Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів.

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Автор: Анна Шиканова