Укрзализныця восстановит еще шесть направлений: названа дата запуска поездов

Укрзализныця анонсировала запуск поездов курсирующих в Западную Украину
Укрзализныця запускает шесть направлений в Западную Украину уже с 4 июня. Несмотря на то, что первые пассажирские перевозки в регионах с более стабильной эпидемиологической ситуацией запустят только с 1 июня, перевозчик решил открыть и другие направления. Сообщается, что продажа билетов уже доступна.
Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на своем Telegram-канале.
"Пассажирские железнодорожные перевозки в западном регионе начинаются с 4 июня. Уже открыта продажа билетов на поезда", - написал Криклий.
Также он указал, какие именно направления восстановят работу:
Стоит отметить, что пассажиров будут пускать в поезда только в масках, а вагоны обещают тщательно обрабатывать после каждого рейса.
Ранее мы рассказывали, как купить билеты на поезд Укрзализныци после карантина.
Напомним, министр инфраструктуры назвал новые даты запуска транспорта между городами.
Ранее сообщалось о том, что украинцев будут контролировать с поездками с помощью приложения "Дія".
Автор: Киселева Анна