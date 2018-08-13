Умер "бессмертный" участник клуба "Что? Где? Когда?"

Фото: instagram.com-er.bashkortostan

Известно, что он лечился в одной из клиник Израиля

В Санкт-Петербурге умер известный участник телеклуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс. Ему было всего 48 лет. Об этом пишут росСМИ.

В российских изданиях появилась информация, что Басс умер от острого лейкоза. Другая участница клуба Ирина Гандилян написала, что Михаил долгое время лечился в одной из израильских клиник.

Фото: Михаил Басс (facebook com Михаил Басс)

"Миша Басс, самый младший в нашей команде, не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени повидаться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким", - написала она на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/igandilyan)

Информацию о смерти Басса подтвердил магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.

"Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить", - заявил он.

Фото: Михаил Басс (facebook.com/igandilyan)

По словам родственников, Михаил скончался 12 августа.

Басс родился 19 июля 1970 года в Ленинграде. Работал в Институте экспериментальной медицины.

В 1990 году он впервые принял участие в телеигре "Что? Где? Когда?". Получил титул "бессмертного члена клуба". В 2002 году Басс в составе команды Александра Друзя победил на первом чемпионате мира этой игры.

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