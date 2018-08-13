Помер "безсмертний" учасник клубу "Що? Де? Коли?"

Фото: instagram.com-er.bashkortostan

Відомо, що він лікувався в одній із клінік Ізраїлю

У Санкт-Петербурзі помер відомий учасник телеклуба "Що? Де? Коли?" Михайло Басс. Йому було всього 48 років. Про це пишуть росСМИ.

В російських виданнях з'явилася інформація, що Басс помер від гострого лейкозу. Інша учасниця клубу Ірина Гандилян написала, що Михайло довгий час лікувався в одній з ізраїльських клінік.

Фото: Михайло Басс (facebook com Михайло Басс)

"Міша Басс, наймолодший у нашій команді, не можу повірити, не можу пробачити собі, що не знайшла часу побачитися за цей місяць, коли Міша лікувався в Ізраїлі. Світла пам'ять. Мої співчуття рідним і близьким", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/igandilyan)

Інформацію про смерть Басса підтвердив магістр "Що? Де? Коли?" Олександр Друзь.

"Я зв'язався з його дуже близьким другом, і він мені підтвердив цю інформацію. З родичами поки не вдалося поговорити", - заявив він.

Фото: Михайло Басс (facebook.com/igandilyan)

За словами родичів, Михайло помер 12 серпня.

Басс народився 19 липня 1970 року в Ленінграді. Працював у Інституті експериментальної медицини.

У 1990 році він вперше взяв участь у телегрі "Що? Де? Коли?". Отримав титул "безсмертного члена клубу". У 2002 році Басс у складі команди Олександра Друзя переміг на першому чемпіонаті світу цієї гри.

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