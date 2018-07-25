Умер экс-глава Ferrari

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Бывшему президенту концерна было 66 лет

Умер бывший президент концерна Fiat Chrysler экс-президент Ferrari Серджио Маркионне. Об этом сообщил один из акционеров автоконцерна FIAT Chrysler, пишет Reuters.

"Серджио Маркионне, человек и друг, ушел", - сказано в заявлении компании.

Накануне стало известно, что Серджио Маркионне перенес операцию на плече. После этого он впал в кому.

Фото: Серджио Маркионне (wikimedia.org Simone)

21 июля 2018 года совет директоров FIAT Chrysler Automobiles принял решение об отставке Маркионе в свзи с состоянием здоровья. В тот же день его преемником был избран Майкл Мэнли, который возглавлял подразделения Jeep и Ram.

Серджио Маркионне стал президентом Fiat в 2004 году. С началом финансового кризиса в 2008 году он организовал в 2009 году слияние с американской компанией Chrysler. Он сумел улучшить финансовое положение корпорации и выплатить все государственные кредиты, полученные в качестве помощи.

Напомним, компания Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

Ранее сообщалось, что умер известный молодой актер.

Как сообщает друзья погибшего актера, причиной смерти Александра Исакова могла стать врачебная ошибка. Он болел почти три недели, а медики не могли поставить ему правильный диагноз.

Александр Исаков сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Безмолвный свидетель", "Дежурный ангел".

Прощание с Исаковым состоится в четверг, 26 июля в Митинском крематории.

Напомним, что умер молодой украинский хоккеист Эдуард Жук.

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