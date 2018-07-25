Помер екс-голова Ferrari

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Колишньому президенту концерну було 66 років

Помер колишній президент концерну Fiat Chrysler екс-президент Ferrari Серджіо Маркіонне. Про це повідомив один з акціонерів автоконцерну FIAT Chrysler, пише Reuters.

"Серджіо Маркіонне, людина і друг, пішов", - сказано в заяві компанії.

Напередодні стало відомо, що Серджіо Маркіонне переніс операцію на плечі. Після цього він впав у кому.

Фото: Серджіо Маркіонне (wikimedia.org Simone)

21 липня 2018 року рада директорів FIAT Chrysler Automobiles прийняв рішення про відставку Маркіоне в свзи зі станом здоров'я. У той же день його наступником був обраний Майкл Менлі, який очолював підрозділи Jeep і Ram.

Серджіо Маркіонне став президентом Fiat в 2004 році. З початком фінансової кризи в 2008 році він організував у 2009 році злиття з американською компанією Chrysler. Він зумів поліпшити фінансове становище корпорації і виплатити всі державні кредити, отримані в якості допомоги.

Нагадаємо, компанія Fiat була заснована в 1899 році і випускає автомобілі під брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari і Maserati.

Раніше повідомлялося, що помер відомий молодий актор.

Як повідомляє друзі загиблого актора, причиною смерті Олександра Ісакова могла стати лікарська помилка. Він хворів майже три тижні, а медики не могли поставити йому правильний діагноз.

Олександр Ісаков зіграв в таких фільмах і серіалах, як "Холостяки", "Моя любов", "Одним ударом", "Атлантида", "Мовчазний свідок", "Черговий ангел".

Прощання з Ісаковим відбудеться у четвер, 26 липня в Митинському крематорії.

Нагадаємо, що помер молодий український хокеїст Едуард Жук.

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