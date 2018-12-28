Умер известный актер, звезда фильмов "Славные парни" и "Эйс Вентура"

Фото: imdb.com

Фрэнк Адонис умер из-за тяжелой болезни

27 декабря стало известно о смерти популярного американского актера и режиссера Фрэнка Адониса, известного своей ролью в фильме "Славные парни". Он скончался в Лас-Вегасе в возрасте 83 лет. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Отмечается, что Фрэнк умер из-за тяжелой болезни, которая сопровождала актера последние года его жизни. У него были серьезные проблемы с почками. Неделю назад ситуация усложнилась и актер попал в больницу в критическом состоянии.

В лечебном учреждении Адониса подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это помогло лишь на короткий промежуток времени. Сердце актера перестало биться в среду вечером.

Фото: (pinterest.com)

Вдова огорчена утратой. Она утверждает, что Фрэнк был хорошим отцом и мужем о котором только можно было мечтать. Отмечается, что он всегда помогал своим друзьям и никогда не выделял себя среди остальных. Хоть и был выдающимся сценаристом, режиссером и актером.

Фрэнк Адонис известен по ролям в таких фильмах, как "Славные парни", "Пес-призрак: Путь самурая", "Бешеный бык", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Король Нью-Йорка" и другим.

Напомним, что в США умерла одна из создателей телескопа "Хаббл". Женщина скончалась на Рождество после продолжительной болезни.

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