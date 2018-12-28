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Помер відомий актор, зірка фільмів "Славні хлопці" і "Ейс Вентура"

STYLERЖиття    28.12.2018 - 15:12
Помер відомий актор, зірка фільмів "Славні хлопці" і "Ейс Вентура"
Фото: imdb.com

Френк Адоніс помер через важку хворобу

27 грудня стало відомо про смерть популярного американського актора і режисера Френка Адоніса, відомого своєю роллю у фільмі "Славні хлопці". Він помер у Лас-Вегасі у віці 83 років. Про це повідомляє інформаційний портал Fox News.

Наголошується, що Френк помер через важку хворобу, яка супроводжувала актора останні роки його життя. У нього були серйозні проблеми з нирками. Тиждень тому ситуація ускладнилася і актор потрапив до лікарні в критичному стані.

В лікувальному закладі Адоніса підключили до апарату штучної вентиляції легенів, однак це допомогло лише на короткий проміжок часу. Серце актора перестало битися в середу ввечері.

Помер відомий актор, зірка фільмів &quot;Славні хлопці&quot; і &quot;Ейс Вентура&quot;Фото: (pinterest.com)

Вдова засмучена втратою. Вона стверджує, що Френк був хорошим батьком і чоловіком про якого тільки можна було мріяти. Відзначається, що він завжди допомагав своїм друзям і ніколи не виділяв себе серед інших. Хоч і був видатним сценаристом, режисером і актором.

Френк Адоніс відомий за ролями в таких фільмах, як "Славні хлопці", "Пес-привид: Шлях самурая", "Скажений бик", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Король Нью-Йорка" та іншими.

Нагадаємо, що у США померла одна з творців телескопа "Хаббл". Жінка померла на Різдво після тривалої хвороби.

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