Умер известный британский рок-музыкант: основал группу The Sweet (фото, видео)

Скончался известный британский рок-музыкант, басист и основатель легендарной группы The Sweet Стив Прист. Смерть наступила 4 июня 2020 года, Стиву Присту было 72 года.

Печальное известие сообщил единственный участник группы The Sweet, который остался в живых, гитарист Энди Скотт на официальной странице коллектива в Facebook.

Стив Прист родился в пригороде Лондона 23 февраля 1948 года. С ранних лет он увлекался игрой на гитаре и в 1968 году основал группу The Sweet вместе с Брайаном Коннолли и Миком Такером. В 1970 году к коллективу присоединился гитарист Энди Скотт. Прист был бас-гитаристом и вторым вокалистом коллектива, Конноли – вокалистом, Такер – ударником. Место гитариста сначала занял Фрэнк Торпи, а потом Мик Стюарт.

Коллектив The Sweet (Фото: facebook.com/SPSweetBand)

Свою популярность группа приобрела в 1971 году, после выпуска знаменитого хита Funny Funny. Коллектив стал известен в середине 70-х годов их композиции неоднократно занимали первые строчки в национальном британском хит-параде. Самые известные хиты коллектива: Hell Raiser, The Ballroom Blitz, Teenage Rampage, Love Is Like Oxygen.

The Sweet - Funny Funny

К концу 1979 году группа стала известна далеко за пределами Британии, однако Коннолли принял решение покинуть проект ради сольной карьеры. В 1981 году коллектив распался и каждый из музыкантов получил право исполнять хиты группы на своих концертах.

Музыканты пытались воссоединиться дважды – в 1988 и 1990 году. В 2008 году Стив Прист создал новую версию Sweet, которая вполне успешно гастролировала несколько лет.

Sweet - Love Is Like Oxygen

В 1997 году ушел из жизни Брайан Коннолли, в 2002 году умер Мик Такер. Теперь покинул мир и Стив Прист. У него осталась супруга, три дочери и трое внуков.

