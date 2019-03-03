ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умер известный украинский актер

STYLERЖизнь    03.03.2019 - 13:30
Умер известный украинский актер
Фото: (topnews/vn.ru)

Сергей Романюк скончался на 66-м году жизни

Сергей Романюк скончался в Ивано-Франковске на 66-м году жизни. Он был известен как артист Украины и популярный актер. Об этом сообщил информационный портал "Галичина".

Что стало причиной смерти артиста, пока не известно, однако на заседании горисполкома 28 февраля режиссер Тарас Бенюк заявил, что Романюк серьезно заболел.

К слову, Сергей Дмитриевич Романюк родился 21 июля 1953 года в городе Кривой Рог (Днепропетровская область), однако большая часть его детства прошла в Новограде-Волынском.

Умер известный украинский актерФото: (zik.ua)

Позже он окончил Студию Национального украинского драматического театра им. Ивана Франко и после начал работать актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра.

Наряду с этим, много снимался в кино. Он известен ролями в таких фильмах: "Мамай", "Роксолана", "Иван Сила", "Черная Рада", "День рождения буржуя 2", "Возвращение Мухтара 2" и "Владыка Андрей".

Напомним, что 14 февраля умер Сергей Захаров - знаменитый советский эстрадный певец и актер, который родился в Украине. Ему было 68 лет.

Также мы писали, что умерла известная украинская писательница Анна Чубач. За свою жизнь она написала около 60 книг для взрослых и детей.

Ушла целая эпоха: скончался легендарный украинский писатель Покойся с миром: от тяжелых ранений скончался украинский воин
Новости Украины актерпреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь