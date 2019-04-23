Уничтожают Крым: оккупанты превращают полуостров в помойку

В аннексированном Крыму местные "власти" не смогли реализовать программу благоустройства полуострова. В рейтинге проекта "Формирование комфортной городской среды" Крым показал самые худшие результаты среди субъектов РФ и занял последнее место. Об этом сообщают росСМИ.

По словам директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолия Петрова, такой провал связан с плохой активностью "муниципалитетов" и ненадлежащим контролем местных "властей".

Аннексированный Крым (фото: twitter.com/Pavel_XII)

По его словам, все зависит от заказчика, которым являются местные "власти", ведь именно они выбирают подрядчика и сами все контролируют. Он таже подчеркнул, что если раньше была проблема в деньгах, то сейчас ее нет, поскольку деньги есть и они к концу года не освоены.

"Выполнение программы в Крыму обстоит плохо, местные бюджеты, к сожалению, плохо участвуют в этом вопросе", - подытожил Петров.

Аннексированный Крым (фото: twitter.com/Pavel_XII)

При этом в Крыму заявили, что в этом году у полуострова есть шансы изменить эту неутешительную статистику для Крыма. В течение пяти лет оккупанты намерены преобразить порядка 1000 объектов. А до 2024 года в 10 городах хотят увеличить индекс качества городской среды на 30%.

Депутат госсовета Крыма Ольга Виноградова отметила, что в 2019 году сумма по Республике составляет более 600 млн и в следующие года она не должна уменьшиться. Поэтому ожидается, что Крым поменяется в лучшую сторону.

Дом-музей Чехова в Ялте (фото: twitter.com/KrimRt)

Напомним, что эксперт напугал россиян тем, что сказал о том, что Крымский мост можно будет подорвать, когда полуостров будет возвращен под контроль Украины. Он также отметил, что мост можно будет и использовать в своих целях.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты превратили Крым в помойную яму. Живописные побережья завалены кучей мусора, река и фонтан в Симферополе теперь похожи на болото.