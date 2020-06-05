Уникальная операция: украинские врачи удалили ребенку редкостную опухоль

Во Львове хирурги провели уникальную операцию. Они удалили 8-летнему мальчику редкостную опухоль носа, которая угрожала жизни ребенка и провоцировала частые кровотечения. Операция прошла удачно.

Медики из львовской больницы Охматдит провели уникальную операцию восьмилетнему Марку. Подобных операций во всем мире было проведено всего шесть. Опухоль угрожала жизни ребенка, но хирургам удалось ее удалить.

"У Марка на протяжении последнего года развилась односторонняя заложенность носа, из-за этого он не мог нормально дышать. А в последние две недели до обращения у него начались обильные и частые кровотечения. Во время осмотра было обнаружено огромное кровоточивое отверстие в передних отделах носоглотки", - рассказал заведующий отделом детской отоларингологии львовского Охматдета Федор Юрочко в комментарии для издания "Экспресс".

Для того, чтобы уточнить диагноз, Марку провели КТ и МРТ носа, но до оперативного вмешательства было неизвестно, доброкачественная опухоль или злокачественная. Операцию решили делать срочно, так как частые носовые кровотечения несут серьезную угрозу для организма ребенка.

"Операция продолжалась в течение часа. Была опасность большой кровопотери, так как мы предположили, что четырех сантиметровая опухоль может быть сосудистой. Это подтвердилось. Кроме того, важно было не только удалить новообразование, но и сохранить перегородку носа, из которой оно происходило. Все удалось! Операция не повлияла на анатомию и функцию носа", - добавил Юрочко.

Исследование показало, что опухоль – капиллярная гемангиома, доброкачественная сосудистая опухоль перегородки носа. За всю историю медицины такая опухоль у детей была обнаружена только в шести случаях. Причины появления такой опухоли неизвестны и львовские медики планируют описать уникальный случай с Марком, чтобы специалисты узнали больше о редких патологиях носа.

Марк чувствует себя хорошо после операции и посещает процедуры, несколько недель будет длиться период заживления. Еще год он будет оставаться под наблюдением врачей.

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