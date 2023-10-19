Усі в ах*рі. Дантес зробив відверту заяву про свій стан

У чому зізнався Дантес

Співак розповів, що йому було потрібно записати нове відео та запросити фанів на свій концерт. Але він не знає, як вдавати радість та пропонувати людям розважатися. За словами Дантеса, він втомився бути веселим та сильним. Війна триває, наголосив артист.

"Ти бачиш ці очі військових, які теж в ах*рі. Усі в ах*рі. Війна в Ізраїлі, яка почалася, де мій брат з дитиною і дружиною. І знову ці заклики вбивати євреїв, хоча чому я дивуюся, коли є заклики вбивати українців", - зазначив Дантес.

Дантес звернувся до шанувальників (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

За словами співака, уся його команда каже, аби він зібрався та був сильним. Але на тлі усіх цих жахливих подій Дантес не може себе опанувати. Він зазначив, що йому допомагає триматися лише сцена. Виступи та спілкування з людьми не дають артисту зійти з розуму.

Як відреагувала мережа

Відвертий допис вразив користувачів. Співак щиро говорив про свої емоції та не приховував, що йому важко. Слова Дантеса про його стан викликали бурхливу реакцію.

У коментарях фани та відомі артисти підтримали Дантеса. Користувачі закликають співака не дозволяти суму перемогти.