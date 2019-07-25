Ужасная, горькая утрата: в автокатастрофе погиб боец АТО

В Харькове похоронят бойца АТО Александра Андриенко. Комбат 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ поехал с семьей в отпуск, но попал в автокатастрофу. К несчастью, военный не выжил. Ему было всего 34 года. Об этом на срранице в Facebook сообщил его друг и побратим Глеб Бабич.

"Бог сохранил жизнь его жене, дочери и брату, они травмированы, но их жизни ничего не угрожает. Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит, хотя привык к смерти за пять лет. Выживать в сложном бою, и уйти в небо из мирной жизни - с этим трудно смириться. Это огромная, горькая потеря для 10 бригады, и лично для нас, драконов", - написал с горечью Глеб Бабич.

Александр Андриенко (Скриншот из видео)

Военный написал теплые слова своему боевому товарищу, который трагически погиб.

"Саня, ты был слишком светлым и жизнерадостным. Твой отпуск уже никогда не закончится. И нам будет очень, очень не хватать тебя. Отдыхай, брат. Там в небесном подразделении тебе дадут достойное место. Так случилось, что это видео я хотел выложить тоже сегодня. Но совсем по другому поводу. Но получилось так. И пусть оно будет вместо фото. Здесь ты жив и улыбаешься. Вы его узнаете по униформе. Улыбнись нам с неба", - написал Бабич.

Прощание с бойцом пройдет в Харькове 26 июля в 11.00 по улице Кричевского, 41.

Семья военного очень нуждается в материальной помощи. Всех неравнодушных просят помочь семье защитника Украины.

Виктория Афанасьева

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Как мы ранее писали, в Запорожской области в городе Мелитополь ушел из жизни ветеран войны на Донбассе. Бойцу было всего 37 лет. Сергей Вихляев скончался 23 июля. О его смерти сообщила пресс-служба мэрии Мелитополя.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб герой-доброволец, который провел почти два года в плену.