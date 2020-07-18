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В Днепре жестоко избили девушку в маршрутке, которая оплатила 2 места (видео)

Днепр, Суббота 18 июля 2020 22:12
В Днепре жестоко избили девушку в маршрутке, которая оплатила 2 места (видео)
В Днепре в маршрутке избили пассажирку (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Пассажиры набросились на девушку с кулаками и выволокли из маршрутки

В Днепре в маршрутке избили девушку, которая оплатила два места в транспорте, так как хотела, чтобы рядом никто не сидел. Это вызвало у некоторых пассажиров сильное возмущение, и после словесной перепалки пенсионерки с мужчиной набросились на нее с кулаками.

Инцидент произошел 18 июля в маршрутке №101а, сообщают пользователи сети, также опубликовав видео происшествия.

Как видно на кадрах, девушка сидит рядом с другой пассажиркой, но места впереди и сзади пустуют. В это время другие женщины, сидящие впереди, осыпали ее упреками - мол, заставляешь стоять людей, и вообще оплачивать пустующие места не приято.

Вскоре пенсионерки принялись ругаться матом и плеваться на девушку, а затем начали лупить ее по голове и таскать за волосы и одежду.

К конфликту присоединился мужчина с маской на подбородке, который стал кричать на девушку, а потом вдруг просто начал наносить удары кулаком по лицу.

Закончилось тем, что побитую пассажирку выволокли из автобуса и порвали ее вещи.

Видео опубликовано в сети (предупреждаем - присутствует нецензурна брань и сцены насилия)!

Как рассказал глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, полицию на место происшествия не вызвали. Об этом передает "Информатор".

Другие пассажиры реагировали на жестокое избиение очень странно: за пострадавшую заступилась только одна женщина, а остальные просто поспешили отойти подальше или отворачивались в сторону. Водитель также не вмешивался.

Ранее сообщалось, что недавно в Днепре водитель вышвырнул пассажира из маршрутки, который ехал без маски.

Также мы писали о том, что в Киеве водитель троллейбуса обматерила и побила пассажира после просьбы надеть маску.

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