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Есть вакансия: кого работодатели в Украине сейчас ищут больше всего

Фото: какие вакансии в Украине сейчас самые популярные (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

На рынке труда в Украине фиксируется рост на 14% вакансий от работодателей за минувший месяц после определенного "проседания" в начале лета. При этом также увеличивается спрос на самые популярные специализации.

Кого сейчас работодатели ищут активнее всего, и в каких регионах Украины самая большая конкуренция - читайте в материале ниже.

Обратим внимание, что по данным Государственного центра занятости, в июле лидировали по предлагаемому уровню зарплаты вакансии менеджером по розничной торговле и консультанты.

Они же входят в топ и по спросу среди работодателей, указывается в анализе рынка труда на сайте по поиску работы Work.ua.

Кого чаще зовут на работу

При этом июльская пятерка лидеров в рейтинге с самым большим количеством вакансий за месяц на этом ресурсе не изменилась. Вырос лишь спрос на таких популярных специалистов:

  • менеджер по продажам - 3 246 вакансий (+13%);
  • продавец-консультант - 2 260 вакансий (+11%);
  • бухгалтер - 1628 вакансий (+20%);
  • водитель - 1 265 вакансий (+16%);
  • повар - 1 149 вакансий (+11%).

Прирост новых вакансий в июле по сравнению с июнем - в таких категориях:

  • "Юриспруденция" +38%;
  • "Образование, наука" +31%;
  • "Финансы, банк" +27%;
  • "Недвижимость" +25%;
  • "Страхование" +22%.

В каких регионах самая большая конкуренция

Хотя в середине лета среднее количество отзывов на объявления с вакансиями слегка снизилось, в июле 2022-го конкуренция стала выше в 4 раза, чем год назад.

Самая высокая конкуренция в июле держалась в пяти регионах. Среднее количество отзывов на одну вакансию почти в 2 раза снизилось по сравнению с июнем в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Самая низкая конкуренция (менее 1 отклика на вакансию в день) фиксируется в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Житомирской и Черкасской областях.

За июль база резюме ресурса выросла на 80 тысяч, то есть примерно на 17%. Больше новых резюме появилось в таких регионах Украины:

  • Киевская область - 32 300;
  • Дистанционно - 10 940;
  • Днепропетровская область - 9 999;
  • Львовская область - 8 441;
  • Одесская область - 7 775.

Какие области лидируют по количеству размещенных вакансий:

  • Киевская область - 10 839,
  • Львовская область - 4 950,
  • Днепропетровская область - 3 618,
  • Одесская область - 2 128,
  • Ивано-Франковская область - 1 389 вакансий.

Наибольший прирост предложений работы в июле наблюдался в Днепропетровской (+25%), Запорожской (+21%), Николаевской (+21%), Кировоградской (+17%) и Киевской областях (+16%).

На кого больше всего вырос спрос

За год почти в 6 раз вырос спрос на должности "обработчик фото", "администратор салона красоты", "HTML-верстальщик". А также в 4 раза - на видеомонтажеров и графических дизайнеров.

Топ-5 должностей с наибольшей конкуренцией в июле и среднее количество отзывов на одну вакансию в день:

  • обработчик фото - 13;
  • администратор салона красоты - 13;
  • HTML-верстальщик - 12;
  • видеомонтажер - 8;
  • графический дизайнер - 7.

Список самых низких по конкуренции должностей второй месяц подряд возглавляет вакансия эндокринолога. Низкая конкуренция также наблюдается у Ruby on Rails программиста, врача УЗИ, пилорамщика.

Какие зарплаты

Наблюдается несущественное снижение уровня заработной платы в объявлениях о работе. С начала лета медиана зарплат в Украине держится на уровне 15 000 гривен. Не изменились зарплаты в Киевской области. А вот падение на 3-6% отмечено во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Если не учитывать сферы IT и программирование, то топ по зарплатам выглядит так:

  • медиабаер - 57 500 грн;
  • телеведущий - 40 000 грн;
  • высотник - 35 000 грн;
  • водитель-международник - 35 000 грн;
  • руководитель отдела продаж - 32 500 грн;
  • директор предприятия - 32 250 грн.

Также самая высокая оплата труда традиционно в категориях недвижимости и топменеджмента.

Фото: самые высокие зарплаты по данным Work.ua за июль 2022

А вот наименьшая оплата труда по вакансиям у уборщика - 7 тысяч гривен и у санитара - 6 850 гривен.

Добавим, что перед этим в Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер, которые за полгода выросли на треть.

А также мы писали, как найти работу без опыта и резюме в Украине, и называли 10 таких вакансий.

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