Есть вакансия: кого работодатели в Украине сейчас ищут больше всего

На рынке труда в Украине фиксируется рост на 14% вакансий от работодателей за минувший месяц после определенного "проседания" в начале лета. При этом также увеличивается спрос на самые популярные специализации.
Кого сейчас работодатели ищут активнее всего, и в каких регионах Украины самая большая конкуренция - читайте в материале ниже.
Обратим внимание, что по данным Государственного центра занятости, в июле лидировали по предлагаемому уровню зарплаты вакансии менеджером по розничной торговле и консультанты.
Они же входят в топ и по спросу среди работодателей, указывается в анализе рынка труда на сайте по поиску работы Work.ua.
При этом июльская пятерка лидеров в рейтинге с самым большим количеством вакансий за месяц на этом ресурсе не изменилась. Вырос лишь спрос на таких популярных специалистов:
Прирост новых вакансий в июле по сравнению с июнем - в таких категориях:
Хотя в середине лета среднее количество отзывов на объявления с вакансиями слегка снизилось, в июле 2022-го конкуренция стала выше в 4 раза, чем год назад.
Самая высокая конкуренция в июле держалась в пяти регионах. Среднее количество отзывов на одну вакансию почти в 2 раза снизилось по сравнению с июнем в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
Самая низкая конкуренция (менее 1 отклика на вакансию в день) фиксируется в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Житомирской и Черкасской областях.
За июль база резюме ресурса выросла на 80 тысяч, то есть примерно на 17%. Больше новых резюме появилось в таких регионах Украины:
Какие области лидируют по количеству размещенных вакансий:
Наибольший прирост предложений работы в июле наблюдался в Днепропетровской (+25%), Запорожской (+21%), Николаевской (+21%), Кировоградской (+17%) и Киевской областях (+16%).
За год почти в 6 раз вырос спрос на должности "обработчик фото", "администратор салона красоты", "HTML-верстальщик". А также в 4 раза - на видеомонтажеров и графических дизайнеров.
Топ-5 должностей с наибольшей конкуренцией в июле и среднее количество отзывов на одну вакансию в день:
Список самых низких по конкуренции должностей второй месяц подряд возглавляет вакансия эндокринолога. Низкая конкуренция также наблюдается у Ruby on Rails программиста, врача УЗИ, пилорамщика.
Наблюдается несущественное снижение уровня заработной платы в объявлениях о работе. С начала лета медиана зарплат в Украине держится на уровне 15 000 гривен. Не изменились зарплаты в Киевской области. А вот падение на 3-6% отмечено во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Если не учитывать сферы IT и программирование, то топ по зарплатам выглядит так:
Также самая высокая оплата труда традиционно в категориях недвижимости и топменеджмента.
Фото: самые высокие зарплаты по данным Work.ua за июль 2022
А вот наименьшая оплата труда по вакансиям у уборщика - 7 тысяч гривен и у санитара - 6 850 гривен.
Добавим, что перед этим в Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер, которые за полгода выросли на треть.
А также мы писали, как найти работу без опыта и резюме в Украине, и называли 10 таких вакансий.