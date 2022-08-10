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Є вакансія: кого роботодавці в Україні зараз шукають найбільше

Фото: які вакансії в Україні зараз найпопулярніші (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

На ринку праці в Україні фіксується зростання на 14% вакансій від роботодавців за минулий місяць після певного "просідання" на початку літа. При цьому також збільшується попит на найпопулярніші спеціалізації.

Кого зараз роботодавці шукають найактивніше, та в яких регіонах України найбільша конкуренція - читайте в матеріалі нижче.

Звернемо увагу, що за даними Державного центру зайнятості, в липні лідирували за пропонованим рівнем зарплати вакансії менеджером з роздрібної торгівлі та консультанти.

Вони ж входять у топ і за попитом серед роботодавців, вказується в аналізі ринку праці на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Кого частіше кличуть на роботу

При цьому липнева п'ятірка лідерів у рейтингу з найбільшою кількістю вакансій за місяць на цьому ресурсі не змінилася. Зріс лише попит на таких популярних фахівців:

  • менеджер з продажу - 3 246 вакансій (+13%);
  • продавець-консультант - 2 260 вакансій (+11%);
  • бухгалтер - 1628 вакансій (+20%);
  • водій - 1 265 вакансій (+16%);
  • повар - 1 149 вакансій (+11%).

Приріст нових вакансій у липні у порівнянні з червнем - у таких категоріях:

  • "Юриспруденція" +38%;
  • "Освіта, наука" +31%;
  • "Фінанси, банк" +27%;
  • "Нерухомість" +25%;
  • "Страхування" +22%.

В яких регіонах найбільша конкуренція

Хоча в середині літа середня кількість відгуків на оголошення з вакансіями злегка знизилася, в липні 2022-го конкуренція стала вище в 4 рази, ніж рік тому.

Найвища конкуренція в липні трималася в п'яти регіонах. Середня кількість відгуків на одну вакансію майже у 2 рази знизилася в порівнянні з червнем в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Найнижча конкуренція (менш як 1 відгук на вакансію в день) фіксується в Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Житомирській та Черкаській областях.

За липень база резюме ресурсу зросла на 80 тисяч, тобто приблизно на 17%. Більше нових резюме з'явилося в таких регіонах України:

  • Київська область - 32 300;
  • Дистанційно - 10 940;
  • Дніпропетровська область - 9 999;
  • Львівська область - 8 441;
  • Одеська область - 7 775.

Які області лідирують за кількістю розміщених вакансій:

  • Київська область - 10 839,
  • Львівська область - 4 950,
  • Дніпропетровська область - 3 618,
  • Одеська область - 2 128,
  • Івано-Франківська область - 1 389 вакансій.

Найбільший приріст пропозицій роботи в липні спостерігався в Дніпропетровській (+25%), Запорізькій (+21%), Миколаївській (+21%), Кіровоградській (+17%) та Київській областях (+16%).

На кого найбільше зріс попит

За рік майже в 6 разів зріс попит на посади "обробник фото", "адміністратор салону краси", "HTML-верстальник". А також в 4 рази - на відеомонтажерів і графічних дизайнерів.

Топ-5 посад з найбільшою конкуренцією в липні та середня кількість відгуків на одну вакансію в день:

  • обробник фото - 13;
  • адміністратор салону краси - 13;
  • HTML-верстальник - 12;
  • відеомонтажер - 8;
  • Графічний дизайнер - 7.

Список найнижчих за конкуренцією посад другий місяць поспіль очолює вакансія ендокринолога. Низька конкуренція також спостерігається у Ruby on Rails програміста, лікаря УЗД, пилорамника.

Які зарплати

Спостерігається несуттєве зниження рівня заробітної плати в оголошеннях про роботу. З початку літа медіана зарплат в Україні тримається на рівні 15 000 гривень. Не змінилися зарплати в Київській області. А ось падіння на 3-6% відзначено у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Якщо не враховувати сфери IT та програмування, то топ по зарплатах виглядає так:

  • медіабаєр - 57 500 грн;
  • телеведучий - 40 000 грн;
  • висотник - 35 000 грн;
  • водій-міжнародник - 35 000 грн;
  • керівник відділу продажів - 32 500 грн;
  • директор підприємства - 32 250 грн.

Також найвища оплата праці традиційно в категоріях нерухомості та топменеджменту.

Фото: найвищі зарплати за даними Work.ua за липень 2022

А ось найменша оплата праці по вакансіях у прибиральника - 7 тисяч гривень та у санітара - 6 850 гривень.

Додамо, що перед цим у МОЗ озвучили зарплати українських лікарів і медсестер, які за пів року зросли на третину.

А також ми писали, як знайти роботу без досвіду і резюме в Україні, та називали 10 таких вакансій.

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