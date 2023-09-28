Вчені назвали найкращий час для занять спортом, якщо ви хочете схуднути

Що з'ясували вчені

Вченим із США знадобилося три роки спостережень за тисячами людей, щоб нарешті визначити, коли фізичні навантаження дають найкращі результати.

У трирічному експерименті взяли участь понад 5 тисяч людей різного віку. Вчені зафіксували вагу та об'єм талії кожного учасника.

Людей поділили на три групи: перша група займалася спортом з 7:00 до 9:00, друга - з 11:00 до 13:00, третя - з 17:00 до пізнього вечора й навіть у нічний час. Активність відстежували браслетами-трекерами.

Виявилось, що в добровольців, які займалися спортом вранці, індекс маси тіла знизився до 25,9 кг/м2, що перевищує норму - від 18,5 до 24,9 кг/м2. Гірші результати бути у денній та вечірній групах - 27,6 та 27,2 кг/м2.

Вчені заявили, що люди, які займалися фітнесом зранку, помітно схудли у талії порівняно з іншими групами учасників.

Тому заняття спортом із 7 до 9 ранку найефективніші в боротьбі із зайвою вагою.

Які продукти спричинять зайву вагу

Цукор

Рафінований цукор дуже шкідливий для організму, проте це один з найпоширеніших інгредієнтів в оброблених харчових продуктах, солодощах та безалкогольних напоях.

Маргарин

Такий продукт містить транс-жири, які дуже шкідливі для здоров’я. Це не лише сприяє надмірній вазі, але також підвищує рівень холестерину.

Попкорн

Попкорн сприяє появі зайвої ваги, оскільки він містить велику кількість жиру і солі. Тому краще спробуйте приготувати його в домашніх умовах.

Ковбаси

Вони містять насичені жири, нітрати, стабілізатори і ароматизатори. В результаті може виникнути розвиток серцевих захворювань, діабету і навіть раку.

Рафіновані вуглеводи

Вони викликають підвищення рівня цукру в крові, що провокує відчуття голоду.