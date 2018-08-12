Под вечер стоит утеплиться: прогноз погоды на понедельник

STYLER LIFE 12.08.2018 - 20:26
Иллюстративное фото (pixabay) Иллюстративное фото (pixabay)

Высокая температура ожидается днем, вечером все же стоит утеплиться

В понедельник, 13 августа днем в Украине сохранится теплая, сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По мнению синоптиков, в нескольких областях будет жарко, температура воздуха прогреется до +32 градусов, погода обещает быть сухой, однако на территории всей страны будет облачно с прояснениями на протяжении всего дня.

Максимально жаркая температура ожидает украинцев на Юге, Востоке и в Закарпатской области. Так, днем в этих регионах на термометрах можно будет увидеть +30…+32 градуса.

В восточных регионах дождей не ожидается. Температура воздуха в Днепровской, Луганской и Донецкой, Харьковской и Запорожской областях в течение дня будет стабильно жаркой +30…+32 градуса. Ночью будет  тепло +15…+19градусов выше нуля.

На Севере Украины так же будет облачно с прояснениями и сухо. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24…+27, а ночью воздух будет уже по-осеннему прохладным - он охладится до +14…+16 градусов. В Черниговской и Сумской областях в ночное время может похолодать  даже до +12.

В Николаевской, Одесской, Херсонской областях осадков не ожидается. Погода остается пока летней. Здесь будет облачно и жарко. В южных регионах столбики термометров поднимутся до +29…+31 градусов. Ночь здесь будет достаточно теплой с температурой +17..+19 градусов по Цельсию.

В Крыму возможны облака. Температура воздуха днем +30…32 градусов.

В западной части страны дождей  так же не ожидается . Жители западных регионов целый день будут видеть облачность с прояснениями. Температура воздуха в этих краях повсеместно составит +24…+26 градусов , за редким исключением. Ощутимо теплее будет на Закарпатье +30…+32 градуса и чуть более прохладная погода ожидает Хмельницкую и Винницкую области, где термометры днем  покажут +25…+28 градусов.

В центральной части страны переменная облачность. Температура воздуха от +27 до +31 градусов.

Киевлян 13 августа ожидает умеренно жаркая, сухая погода. Зонтики можно с собой не брать, но кофты захватить рекомендуется, к вечеру похолодает. Столбики термометров днем  поднимутся до +25…+27 градусов. Вечером температура опустится до +14… +16 градусов. На протяжении всего дня будет дуть незначительный  ветер.

Под вечер стоит утеплиться: прогноз погоды на понедельник

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее синоптики порадовали, сообщив, что эти выходные будут идеальными.

Кроме того, сообщалось, что по всей Украине осадков практически не ожидается.

Видео: РБК-Украина

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