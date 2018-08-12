Под вечер стоит утеплиться: прогноз погоды на понедельник

Иллюстративное фото (pixabay)

Высокая температура ожидается днем, вечером все же стоит утеплиться

В понедельник, 13 августа днем в Украине сохранится теплая, сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По мнению синоптиков, в нескольких областях будет жарко, температура воздуха прогреется до +32 градусов, погода обещает быть сухой, однако на территории всей страны будет облачно с прояснениями на протяжении всего дня.

Максимально жаркая температура ожидает украинцев на Юге, Востоке и в Закарпатской области. Так, днем в этих регионах на термометрах можно будет увидеть +30…+32 градуса.

В восточных регионах дождей не ожидается. Температура воздуха в Днепровской, Луганской и Донецкой, Харьковской и Запорожской областях в течение дня будет стабильно жаркой +30…+32 градуса. Ночью будет тепло +15…+19градусов выше нуля.

На Севере Украины так же будет облачно с прояснениями и сухо. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24…+27, а ночью воздух будет уже по-осеннему прохладным - он охладится до +14…+16 градусов. В Черниговской и Сумской областях в ночное время может похолодать даже до +12.

В Николаевской, Одесской, Херсонской областях осадков не ожидается. Погода остается пока летней. Здесь будет облачно и жарко. В южных регионах столбики термометров поднимутся до +29…+31 градусов. Ночь здесь будет достаточно теплой с температурой +17..+19 градусов по Цельсию.

В Крыму возможны облака. Температура воздуха днем +30…32 градусов.

В западной части страны дождей так же не ожидается . Жители западных регионов целый день будут видеть облачность с прояснениями. Температура воздуха в этих краях повсеместно составит +24…+26 градусов , за редким исключением. Ощутимо теплее будет на Закарпатье +30…+32 градуса и чуть более прохладная погода ожидает Хмельницкую и Винницкую области, где термометры днем покажут +25…+28 градусов.

В центральной части страны переменная облачность. Температура воздуха от +27 до +31 градусов.

Киевлян 13 августа ожидает умеренно жаркая, сухая погода. Зонтики можно с собой не брать, но кофты захватить рекомендуется, к вечеру похолодает. Столбики термометров днем поднимутся до +25…+27 градусов. Вечером температура опустится до +14… +16 градусов. На протяжении всего дня будет дуть незначительный ветер.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее синоптики порадовали, сообщив, что эти выходные будут идеальными.

Кроме того, сообщалось, что по всей Украине осадков практически не ожидается.

Видео: РБК-Украина