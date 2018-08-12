Під вечір варто утеплитися: прогноз погоди на понеділок

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Висока температура очікується вдень, ввечері все ж варто утеплитися

У понеділок, 13 серпня вдень в Україні збережеться тепла, суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На думку синоптиків, в кількох областях буде жарко, температура повітря прогріється до +32 градусів, погода обіцяє бути сухою, однак на території всієї країни буде хмарно з проясненнями, протягом усього дня.

Максимально спекотна температура чекає українців на Півдні, Сході і в Закарпатській області. Так, вдень в цих регіонах на термометрах можна буде побачити +30...+32 градуси.

У східних регіонах дощів не очікується. Температура повітря в Дніпровській, Луганській і Донецькій, Харківській та Запорізькій областях протягом дня буде стабільно спекотної +30...+32 градуси. Уночі буде тепло +15...+19градусов вище нуля.

На Півночі України буде хмарно з проясненнями погоду. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +24...+27, а вночі повітря буде вже по-осінньому прохолодно - він охолоне до +14...+16 градусів. У Чернігівській і Сумській областях в нічний час може похолодати навіть до +12.

У Миколаївській, Одеській, Херсонській областях опадів не очікується. Погода залишається поки літньою. Тут буде хмарно і жарко. У південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +29...+31 градусів. Ніч тут буде досить теплою з температурою +17..+19 градусів за Цельсієм.

У Криму можливі хмари. Температура повітря вдень +30...32 градусів.

У західній частині країни дощів не очікується . Жителі західних регіонів цілий день будуть бачити хмарність з проясненнями. Температура повітря в цих краях повсюдно складе +24...+26 градусів , за рідкісним винятком. Відчутно тепліше буде на Закарпатті +30...+32 градуси і трохи більш прохолодна погода очікує на Хмельницьку та Вінницьку області, де вдень термометри покажуть +25...+28 градусів.

В центральній частині країни мінлива хмарність. Температура повітря від +27 до +31 градусів.

Киян 13 серпня очікує помірно спекотна, суха погода. Парасольки можна з собою не брати, але кофти захопити рекомендується, до вечора похолодає. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +25...+27 градусів. Увечері температура опуститься до +14... +16 градусів. На протязі усього дня буде дути вітер незначний.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше синоптики порадували, повідомивши, що ці вихідні будуть ідеальними.

Крім того, сообщалось, що по всій Україні опадів практично не очікується.

Відео: РБК-Україна