Під вечір варто утеплитися: прогноз погоди на понеділок

STYLER LIFE 12.08.2018 - 20:26
Ілюстративне фото (pixabay) Ілюстративне фото (pixabay)

Висока температура очікується вдень, ввечері все ж варто утеплитися

У понеділок, 13 серпня вдень в Україні збережеться тепла, суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На думку синоптиків, в кількох областях буде жарко, температура повітря прогріється до +32 градусів, погода обіцяє бути сухою, однак на території всієї країни буде хмарно з проясненнями, протягом усього дня.

Максимально спекотна температура чекає українців на Півдні, Сході і в Закарпатській області. Так, вдень в цих регіонах на термометрах можна буде побачити +30...+32 градуси.

У східних регіонах дощів не очікується. Температура повітря в Дніпровській, Луганській і Донецькій, Харківській та Запорізькій областях протягом дня буде стабільно спекотної +30...+32 градуси. Уночі буде тепло +15...+19градусов вище нуля.

На Півночі України буде хмарно з проясненнями погоду. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +24...+27, а вночі повітря буде вже по-осінньому прохолодно - він охолоне до +14...+16 градусів. У Чернігівській і Сумській областях в нічний час може похолодати навіть до +12.

У Миколаївській, Одеській, Херсонській областях опадів не очікується. Погода залишається поки літньою. Тут буде хмарно і жарко. У південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +29...+31 градусів. Ніч тут буде досить теплою з температурою +17..+19 градусів за Цельсієм.

У Криму можливі хмари. Температура повітря вдень +30...32 градусів.

У західній частині країни дощів не очікується . Жителі західних регіонів цілий день будуть бачити хмарність з проясненнями. Температура повітря в цих краях повсюдно складе +24...+26 градусів , за рідкісним винятком. Відчутно тепліше буде на Закарпатті +30...+32 градуси і трохи більш прохолодна погода очікує на Хмельницьку та Вінницьку області, де вдень термометри покажуть +25...+28 градусів.

В центральній частині країни мінлива хмарність. Температура повітря від +27 до +31 градусів.

Киян 13 серпня очікує помірно спекотна, суха погода. Парасольки можна з собою не брати, але кофти захопити рекомендується, до вечора похолодає. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +25...+27 градусів. Увечері температура опуститься до +14... +16 градусів. На протязі усього дня буде дути вітер незначний.

Під вечір варто утеплитися: прогноз погоди на понеділок

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше синоптики порадували, повідомивши, що ці вихідні будуть ідеальними.

Крім того, сообщалось, що по всій Україні опадів практично не очікується.

Відео: РБК-Україна

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