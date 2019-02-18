Вечная память героям: на Донбассе погибли два бойца ВСУ

Фото: torange.biz

В зоне проведения ООС продолжают погибать бойцы ВСУ

На днях, 16 и 17 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой области погибли двое военнослужащих ВСУ.

По данным представителя пресс-центра Объединенных сил, старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко 1990 года рождения скончался 16 февраля от пулевого ранения. Бой проходил возле поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Прощание с бойцом пройдет 19 февраля в 12.00 в селе Вербовец Катеринопольского района Черкасской области.

Фото: Facebook/ Сергей Данилейченко

Вчера, 17 февраля, в районе проведения ООС на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей ушел из жизни военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация на своей странице в Facebook.

Виталий Нароженко был уроженцем села Костувате, Братского района Николаевской области. Он ушел из жизни в 22 года.

Фото: Facebook/ Виталий Нароженко

Руководство и аппарат Николаевской областной госадминистрации выразило соболезнования родным и близким погибшего. Его имя будет вечно жить в сердцах украинцев.

Пользователи сети также выразили свои соболезнования.

"Вечная память! ", - написала одна из пользователей Facebook.

"Земля пухом! Вечная слава! Герои не умирают! Низкий земной поклон родителям! Господи, пожалуйста, останови войну!", - прокомментировала Светлана Гут.

Напомним, что украинский воин Игорь Мирончук попал в плен к боевикам.

Ранее сообщалось, что 15 февраля, боевики обстреляли позиции украинских войск восемь раз, в результате чего один военнослужащий ВСУ погиб и двое получили ранения.