Ведущие ученые призвали добровольно заражаться COVID-19: зачем это нужно

Коронавирус (фото: УНИАН)

Ученые высказались об испытаниях на людях с целью ускорения создания вакцины от коронавируса

Более 100 ведущих ученых, в том числе 15 нобелевских лауреатов, написали открытое письмо с призывом к добровольцам преднамеренно заразиться коронавирусом, чтобы оказать помощь в разработке вакцин.

Как говорится в письме директору Национального института здравоохранения США (NIH) доктору Фрэнсису Коллинзу, так называемые "испытания на людях" или "испытания с контролируемой инфекцией" имели "огромное значение" для ускорения испытаний вакцин, разрабатываемых во всем мире. Об этом передает CNN.

Доктор призвал правительство США незамедлительно подготовиться к испытаниям на людях, "включая поддержку безопасного и надежного производства вируса и любых средств биологического содержания, необходимых для размещения участников".

Это письмо также подписали более 2 тысяч добровольцев, участвующих в испытаниях. Документ опубликован на сайте организации 1Day Sooner, выступающей от их имени.

Директор Института Дженнера в Оксфордском университете в Англии Адриан Хилл, подписавший открытое письмо, заявил, что у него есть "значительный потенциал" для ускорения разработки вакцин и оптимизации подходов к вакцинации.

Идея испытания на людях для COVID-19 была инициирована статьей от 31 марта в Journal of Infectious Diseases (Журнале инфекционных заболеваний), в которой говорилось о том, что характер глобальной чрезвычайной ситуации требует рассмотрения нетрадиционных подходов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 50 лет десятки тысяч взрослых добровольцев по обоюдному согласию прошли безопасные испытания под надзором комитетов по этике научных исследований.

Сообщалось, что контролируемые испытания с инфекциями могут быть этически приемлемыми, если они отвечают определенным критериям. Они включают в себя выбор молодых и здоровых взрослых людей в качестве участников, начало с низких доз, обеспечения участия общественности и обеспечения высококачественного ухода и тщательного мониторинга.

Ранее члены Рабочей группы NIH по ускорению терапевтических вмешательств и вакцин против COVID-19 заявили, что подобные испытания на самом деле не ускорят разработку вакцин.

В комментарии, опубликованном в Медицинском журнале Новой Англии, члены ACTIV писали, что использование моделей контролируемой человеческой инфекции для поддержки разработки вакцин требует "основных критериев" для ограничения риска для участников и может занять "один - два года".

Они назвали неэтичной идею организовывать эксперимент, в котором люди были бы умышленно заражены, в то время, как спасательной терапии от коронавируса еще нет.

Напомним, недавно ученые заговорили о том, что против COVID-19 может выработаться "тихий" иммунитет.

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