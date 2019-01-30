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Верните сына: киевлянка в знак протеста приковала себя наручниками в прокуратуре

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 12:34

Видео: (YouTube/ТСН)

Киевлянка пришла в прокуратуру и сама на себя надела наручники, требуя вернуть ей ребенка. Она утверждает, что уже два года не может забрать маленького сына у экс-супруга. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Женщина утверждает, что бывший муж прячет от нее ребенка, хотя еще совсем недавно супруги были всегда вместе и жили в полной идиллии. Украинцы познакомились и поженились в Испании, где у них родился сын.

Однако в трехлетнем возрасте у мальчика диагностировали онкозаболевание, а в семье начались ссоры. Пока ребенку делали сложную операцию, у родителей шел тяжелый развод. Суд Барселоны признал, что мальчик должен остаться с мамой, но два года назад Ляна с ребенком приехали в Украину на новогодние праздники, где и случилось непредвиденное.

Отец забрал сына. И, несмотря на то, что он проиграл все суды - ребенка так и не вернул. Поэтому женщина решила прибегнуть к радикальным действиям и приковала себя, чтобы обратить внимание.

С ребенком на данный момент все хорошо: мальчик занимается с преподавателями и посещает врача. А накануне даже готовы были отдать сына маме, но она якобы на встречу не явилась. Прокурор пообещала решить ситуацию мирным способом с максимальным достижением интересов ребенка.

Напомним, что в Мексике неизвестный пытался захватить в заложники более 40 детей.

Мы писали, что число погибших в результате взрыва бензопровода в мексиканском городе Тлауелильпан выросло до 107 человек.

В результате взрыва на трубопроводе в Мексике, по последним данным, погибли 85 человек.

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