Не вернулась со школы: в Днепре неделю ищут 16-летнюю девочку

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении ребенка, просят обращаться в полицию

В Днепре почти неделю разыскивают несовершеннолетнюю девочку, 16-летнюю Анну Яковлеву, которая ушла из дома во вторник, 5 марта, и до сих пор не вернулась. В розыск ребенка объявило Соборное отделение полиции в Днепре.

Известно, что девочка, 5 марта, вышла из дома, чтобы отправиться в школу №52, домой она так и не вернулась. Она проживает по адресу бульвар Славы, 48. Сообщается, что Анна последний раз выходила на связь с родителями в 20:00 того же дня.

Приметы девочки: на вид 15-16 лет, среднего роста (160-165 см), телосложение худощавое, глаза серые, волосы русые средней длины.

На момент исчезновения Анна была одета в синюю демисезонну куртку, темные брюки, на ногах были обуты черные сапоги на высоких каблуках.

Розыск несовершеннолетней девочки в Днепре (фото: facebook.com)

Сообщается, что ранее девочка дом не оставляла.

Всех, кто имеет информацию относительно возможного местонахождения ребенка, просят обращаться в полицию по номеру "102" или по телефону 067-603-73-39.

К слову, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича. Известно, что он сбежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).

Ранее мы сообщали, что под Киевом пропал подросток Евгений Васильев, который 10 марта в Копылове в Макаровском районе покинул Центр социально-психологической реабилитации детей и исчез в неизвестном направлении.

Также мы информировали, что в Одессе исчезла 14-летняя Екатерина Андрусяк, которая покинула дом 7 марта и до сих пор не вернулась.