ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ветеран АТО пробежал полумарафон в военной амуниции весом более 30 кг (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 05 октября 2021 21:47
Ветеран АТО пробежал полумарафон в военной амуниции весом более 30 кг (фото) Ветеран АТО пробежал полумарафон в память о погибшем воине (фото: newrun.com.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве во время полумарафона, который проходил 3 октября, среди других участников выделялся бегун в военном снаряжении. Им оказался ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев.

Воин посвятил свой забег длиной 10 км украинским военным, которые уже 7 лет ежедневно преодолевают "марафоны" на фронте, а также своему другу Алексею Буслаєву, пулеметчику 30-й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 февраля 2015 года вблизи Дебальцево.

"В 2014-2015 годах я служил на Донбассе как пехотинец. Каждый день с побратимами мы преодолевали расстояния и выполняли боевые задачи, не зная, что нас ждет впереди. Комплектация бойца довольно тяжелая: это и бронежилет, и оружие, и боеприпасы. В целом вес может превышать 30 килограммов", - рассказал Леонид после преодоления дистанции.

"Самый тяжелый забег", который я преодолел, безусловно, не сравнится с испытаниями на войне. Но для нас это способ напомнить о парнях и девушках, которые сейчас на фронте делают все, чтобы мирные забеги могли проводить в Киеве и других свободных городах Украины", - добавил он.

Ветеран АТО пробежал полумарафон в военной амуниции весом более 30 кг (фото)

Леонид Остальцев на Kyiv Nova poshta Half Marathon (фото: newrun.com.ua)

Известно, что герой "Самого тяжелого забега" пошел добровольцем в регулярную армию 2014-го, сразу после вторжения российских войск. Служил в составе 30-й бригады, в первом батальоне.

По возвращении с фронта создал бизнес, в который трудоустраивает ветеранов и помогает им адаптироваться к гражданской жизни.

Ветеран АТО пробежал полумарафон в военной амуниции весом более 30 кг (фото)

Леонид Остальцев на Kyiv Nova poshta Half Marathon (фото: newrun.com.ua)

Ранее мы писали, что врачи в Днепре вернули с того света героя, тяжело раненного русским снайпером.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости АТО
LITE
Праздник 5 октября: что запрещено делать в этот день, приметы
Праздник 5 октября: что запрещено делать в этот день, приметы