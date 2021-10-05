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Ветеран АТО пробіг напівмарафон у військовій амуніції вагою понад 30 кг (фото)

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 21:47
Ветеран АТО пробіг напівмарафон у військовій амуніції вагою понад 30 кг (фото) Ветеран АТО пробіг напівмарафон в пам'ять про загиблого воїна (фото: newrun.com.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

У Києві під час напівмарафону, який відбувався 3 жовтня, серед інших учасників виділявся бігун у військовому спорядженні. Ним виявився ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев.

Воїн присвятив свій забіг довжиною 10 км українським військовим, які вже 7 років щодня долають "марафони" на фронті, а також своєму другові Олексію Буслаєву, кулеметнику 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого.

"У 2014-2015 роках я служив на Донбасі як піхотинець. Щодня з побратимами ми долали відстані й виконували бойові завдання, не знаючи, що нас чекає попереду. Комплектація бійця доволі важка: це і бронежилет, і зброя, і боєприпаси. Загалом вага може перевищувати 30 кілограмів", - розповів Леонід після подолання дистанції.

"Найважчий забіг", який я подолав, безумовно, не зрівняється з випробуваннями на війні. Але для нас це спосіб нагадати про хлопців та дівчат, що нині на фронті роблять усе, щоб мирні забіги могли проводити в Києві та інших вільних містах України", - додав він.

Ветеран АТО пробіг напівмарафон у військовій амуніції вагою понад 30 кг (фото)

Леонід Остальцев на Kyiv Nova poshta Half Marathon (фото: newrun.com.ua)

Відомо, що герой "Найважчого забігу" пішов добровольцем у регулярну армію 2014-го, одразу після вторгнення російських військ. Служив у складі 30-ї бригади, у першому батальйоні.

Після повернення з фронту створив бізнес, у який працевлаштовує ветеранів і допомагає їм адаптуватися до цивільного життя.

Ветеран АТО пробіг напівмарафон у військовій амуніції вагою понад 30 кг (фото)

Леонід Остальцев на Kyiv Nova poshta Half Marathon (фото: newrun.com.ua)

Раніше ми писали, що лікарі в Дніпрі повернули з того світу героя, важко пораненого російським снайпером.

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