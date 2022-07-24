Ветеринар рассказала, как животным пережить жару: не стригите

Домашние животные в летнюю жару страдают от высоких температур не меньше, чем люди. Очень важно поддержать питомца и облегчить его существование.
Как помочь и защитить, например, собаку рассказала ветеринар Мария Кудря, пишут "Факты".
Четырехлапые точно также, как и люди, могут получить тепловой удар. Если животное не пьет - смерть может наступить через несколько часов.
Очень важно не пропустить симптомы.
"Опасность жаркой погоды: тепловой удар, это смертельно опасное состояние. Симптомы у песика: одышка, обезвоживание, тошнота, вялость. По симптомам солнечный удар такой же как тепловой, но добавляется еще сильная лихорадка. Риск смерти выше, чем при тепловом ударе. Если животное не может регулярно пить, то обезвоживание наступает в течение нескольких часов", - предупредила Мария.
Помните, что заботится о братьях наших меньших - очень важно!
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