Ветеринар розповіла, як тваринам пережити спеку: не стрижіть

Чим небезпечна для тварини спекотна погода

Чотирилапі точно також, як і люди, можуть отримати тепловий удар. Якщо тварина не п'є - смерть може наступити через кілька годин.

Дуже важливо не пропустити симптоми.

"Небезпека спекотної погоди: тепловий удар, це смертельно небезпечний стан. Симптоми у песика: задишка, зневоднення, нудота, млявість. За симптомами сонячний удар такий же як теплової, але додається ще сильна лихоманка. Ризик смерті вище, ніж при тепловому ударі. Якщо тварина не може регулярно пити, то зневоднення настає протягом декількох годин", - попередила Марія.

Як допомогти тварині в спеку

Не залишайте собаку в машині. Автомобіль перетворюється в духовку через 5 хвилин при закритих вікнах.

Рясне пиття. Обов'язково брати воду на прогулянку і залишати вдома в мисках в достатній кількості.

Вигулюйте собаку в прохолодну пору дня - рано вранці і пізно ввечері.

Не стрижіть собаку. Багато власників думають, що якщо собаку підстригти — вона простіше перенесе спеку. За фактом все навпаки. Шерсть - це орган, що допомагає підтримувати терморегуляцію.

Пам'ятайте, що піклується про братів наших менших - дуже важливо!