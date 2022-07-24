Ветеринар розповіла, як тваринам пережити спеку: не стрижіть

Домашні тварини в літню спеку страждають від високих температур не менше, ніж люди. Дуже важливо підтримати вихованця і полегшити його існування.
Як допомогти і захистити, наприклад, собаку розповіла ветеринар Марія Кудря, пишуть "Факти".
Чотирилапі точно також, як і люди, можуть отримати тепловий удар. Якщо тварина не п'є - смерть може наступити через кілька годин.
Дуже важливо не пропустити симптоми.
"Небезпека спекотної погоди: тепловий удар, це смертельно небезпечний стан. Симптоми у песика: задишка, зневоднення, нудота, млявість. За симптомами сонячний удар такий же як теплової, але додається ще сильна лихоманка. Ризик смерті вище, ніж при тепловому ударі. Якщо тварина не може регулярно пити, то зневоднення настає протягом декількох годин", - попередила Марія.
Пам'ятайте, що піклується про братів наших менших - дуже важливо!
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