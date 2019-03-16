Виктор Янукович младший жив: появились новые доказательства

Виктор Янукович младший инсценировал свою смерть, чтобы избавиться от проблем с законом

Виктор Янукович младший, сын бывшего президента Украины, который погиб 20 марта 2015 году на озере Байкал, скорее всего, до сих пор жив. Об этом свидетельствуют некоторые факты, сообщают СМИ.

По информации журналистов, фамилии Янукович нет ни в одном протоколе российской полиции. Імя погибшего на Байкале - Виктор Давыдов. Давыдов - это фамилия бабушки Януковича по матери.

Однако и здесь нестыковка, поскольку Давыдов - уроженец Москвы, а Янукович - родился в Енакиево. К тому же, в России не подтвердили официально гибель именно сына Януковича. А с церемонии похорон Виктора Януковича младшего нет ни фото, ни видеоматериалов. Похороны, которые состоялись 23-го марта 2015-го года в Севастополе, были закрытыми.

Владимир Светличный - украинец, который работает в полиции, рассказал, что вскоре после смерти Януковича младшего трое граждан России прибыли в Канаду и сняли комнату в отеле. Позже этих же людей зафиксировали в автосалоне, где они покупали дорогой автомобиль. Однако после этого их паспорта нигде не появлялись. Один из трех мужчин был очень похож на погибшего сына экс-президента, говорят очевидцы.

Также Януковича младшего видели в квартале дорогих особняков в Торонто, где он, по словам очевидцев, приобрел дом. Один из соседей видел новых владельцев и сразу же узнал сына Януковича.

Есть свидетельства, что Януковича-младшего видели в Бразилии. Там его зафиксировали камеры видеонаблюдения на одной из парковок в Рио-де-Жанейро.

Эксперты обнаружили ряд признаков, по которым можно определить, была ли смерть человека настоящей, ее инсценировали. Самой главной из них является то, что похороны после фиктивной смерти всегда проходят тайно.

Подозрительным является тот факт, что другие пассажиры авто, которое ушло под лед на Байкале, живые и даже "ног не замочили".

Ранее мы сообщали, что элитную квартиру Виктора Януковича в Киеве за 27 миллионов гривен освятили чтобы сдать в аренду частной фирме, которая будет зарабатывать на элитной недвижимости.

Также мы писали о том, что екс-президент Янукович заметно изменился за последние годы не в лучшую сторону.