Кроме зубов - ничего нового: как постарел Янукович за год

Фото: коллаж РБК-Украина

Прошлый "выход в люди" экс-президент совершил почти год назад

Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович, который сегодня дал в Москве (РФ) первую в этом году пресс-конференцию и в очередной раз рассмешил украинцев, заметно изменился внешне, и не в лучшую сторону. Пользователи сети живо обсуждают его вид и вступают в дискуссию - что могло привело к этим "метаморфозам".

Отметим, что предыдущее явление на публике "легитимный" совершил почти год назад - в марте 2018-го.

Как видно, за это время Виктор Федорович заметно округлился в лице, и выступал в очках, с самого начала читая свои заявления с листка.

Виктор Янукович (скриншот)

Юзеры пишут, что "Витек поплохел", а некоторые даже удивились, что "он еще живой". Также звучит предположение, что "гарант" сегодня был не похож на самого себя:

"Что-то этот господин на Яныка не похож - или пластику сделал?"

"А лицо-то в маске, неужели не увидели";

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"Кроме новых зубов - ничего нового. Понос слов и запор мыслей";

"На суд не пришел - больной, а тут появился";

Виктор Янукович (фото: UN Photo/Paulo Filgueiras)

Некоторые обращают внимание не столько на физическое здоровье, сколько на психическое:

"..особенно понравились жалобы Януковича, что ему не отвечают мировые лидеры на письма...он еще не понял, что является кем то вроде городского ростовского сумасшедшего, до которого никому нет дела, кроме Кремля";

"Он же невменяемый. Боже, как же хорошо, что мы это существо из страны выкинули"..

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Отметим, что недавно Янукович проходил курс лечения после травмы на теннисном корте, где он "упал на деревянные лавочки". В ноябре его адвокат утверждал, что клиент проходил реабилитацию после операции.

Напомним, что 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам тюрьмы.