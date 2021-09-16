В Виннице учительницу обвиняют в развращении школьника: детали ЧП

Согласно сообщению, учительница одной из местных школ совершала развратные действия в отношении ученика неоднократно. Следствие уже выяснило, что происходило это в 2018-19-м годах.

Сколько лет ребенку, не указывается, но судя по формулировке "малолетний ребенок", ему до 14 лет.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.

Если причастность учительницы к преступлению докажут, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что согласно законодательству, ребенком считают человек в возрасте до 18 лет (совершеннолетия).

Малолетний ребенок - это ребенок в возрасте от 0 до 14 лет. Несовершеннолетний - с 14 до 18 лет.