Под Винницей пьяный мажор на Toyota устроил смертельное ДТП

Пострадавшая скончалась на месте

2 марта в Хмельнике Винницкой области мажор на Toyota сбил дворника. Виновником резонансной аварии оказался 21-летний парень, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информируют в соцсети Facebook.

"Мажор в Хмельнике насмерть сбил женщину, которая работала дворником. По предварительной информации, виновник аварии может работать в одном из госучреждений города-курорта", - указано в сообщении.

Фото: (facebook.com/Хмільник-інфо)

Также о ДТП рассказал житель города Владимир, передает информационный портал "20 минут". Мужчина говорит, что водитель был пьян и гонял по городу. Информацию о автопроисшествии подтвердили в полиции.

Отмечается, что за рулем был мужчина 1998 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство. На месте происшествия работает полиция. Автомобиль, который сбил женщину - Toyota Land Cruiser, которая стоит 50 тысяч долларов. Машина принадлежит Будковскому Олегу - предпринимателю из Хмельника. Однако за рулем был не он. К слову, у владельца авто есть сын, который работает пожарным.

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